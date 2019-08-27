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彭于晏代言Berluti秋冬新廣告釋出 網「連抬頭紋都那麼帥！」

2019-08-27 11:19聯合報 記者曾智緯╱即時報導

雖然天氣還是依舊炎熱，但時尚季節已到了秋天，各個男裝品牌亦推出全新的形象廣告，替消費者營造新一季的流行想像。像是由男星彭于晏代言的Berluti詮釋出對低調奢華的獨特視角；GIORGIO ARMANI也推出了由大中華區及亞太區藝術形象大使吳牧野詮釋的秋冬男裝時尚大片。

這一季的Berluti秋冬形象廣告，依舊由品牌品牌創意總監Kris Van Assche擔任藝術指導，以「晏然於型」為主題，探索的是當代摩登紳士對於自由和平靜的一種追逐。由知名時尚攝影團隊 M/M (Paris) 負責創意，並由著名攝影師 Alasdair McLellan掌鏡拍攝，在廣告中大片中，彭于晏身穿Berluti 201冬季系列深藍灰皮革西裝、藍色大理石紋印花真絲襯衫，皮革西裝剪裁俐落，輪廓明確，與真絲材質衝撞出一種視覺反差，在不羈之間呈現男性魅力。另一套灰色大理石紋西裝，搭配同系列的絲質襯衫以及領帶，體現出低調的紳士品味。因此，當彭于晏詮釋的這系列廣告一曝光，讓網友也忍不住回應說「連抬頭紋都那麼帥！」

大陸的鋼琴家吳牧野也替其擔任大中華區及亞太區藝術形象大使的GIORGIO ARMANI，拍攝秋冬形象大片。吳牧野在光線柔和的淺灰色背景下拍攝，身穿雙排扣西裝外套，或是輕便的派克大衣，夾克和防風外套與剪裁完美的飄逸長褲相映成輝，柔和的正裝與低調的休閒裝交替出現，襯托出其藝術家的獨特氣質。對於此次拍攝吳牧野野表示「這一季男裝我非常喜歡，貼合式剪裁又同時擁有豐富的層次感，穿著體驗也是意料中的舒適且能清晰的表達出我對於服裝的所有需求」。

大陸鋼琴家吳牧野為GIORGIO ARMANI拍攝秋冬男裝形象大片。圖／嘉裕西服...
大陸鋼琴家吳牧野為GIORGIO ARMANI拍攝秋冬男裝形象大片。圖／嘉裕西服提供
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大陸鋼琴家吳牧野為GIORGIO ARMANI拍攝秋冬男裝形象大片。圖／嘉裕西服...
大陸鋼琴家吳牧野為GIORGIO ARMANI拍攝秋冬男裝形象大片。圖／嘉裕西服提供
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大陸鋼琴家吳牧野為GIORGIO ARMANI拍攝秋冬男裝形象大片。圖／嘉裕西服...
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大陸鋼琴家吳牧野為GIORGIO ARMANI拍攝秋冬男裝形象大片。圖／嘉裕西服...
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彭于晏身穿深藍灰皮革西裝、搭配藍色大理石紋印花真絲襯衫，拍攝Berluti秋冬形...
彭于晏身穿深藍灰皮革西裝、搭配藍色大理石紋印花真絲襯衫，拍攝Berluti秋冬形象廣告。圖／Berluti提供
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彭于晏以Berluti冬季灰色大理石紋西裝，搭配同系列的絲質襯衫以及領帶，體現出...
彭于晏以Berluti冬季灰色大理石紋西裝，搭配同系列的絲質襯衫以及領帶，體現出低調的紳士品味。圖／Berluti提供
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