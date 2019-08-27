彭于晏代言Berluti秋冬新廣告釋出 網「連抬頭紋都那麼帥！」

2019-08-27 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



雖然天氣還是依舊炎熱，但時尚季節已到了秋天，各個男裝品牌亦推出全新的形象廣告，替消費者營造新一季的流行想像。像是由男星彭于晏代言的Berluti詮釋出對低調奢華的獨特視角；GIORGIO ARMANI也推出了由大中華區及亞太區藝術形象大使吳牧野詮釋的秋冬男裝時尚大片。

這一季的Berluti秋冬形象廣告，依舊由品牌品牌創意總監Kris Van Assche擔任藝術指導，以「晏然於型」為主題，探索的是當代摩登紳士對於自由和平靜的一種追逐。由知名時尚攝影團隊 M/M (Paris) 負責創意，並由著名攝影師 Alasdair McLellan掌鏡拍攝，在廣告中大片中，彭于晏身穿Berluti 201冬季系列深藍灰皮革西裝、藍色大理石紋印花真絲襯衫，皮革西裝剪裁俐落，輪廓明確，與真絲材質衝撞出一種視覺反差，在不羈之間呈現男性魅力。另一套灰色大理石紋西裝，搭配同系列的絲質襯衫以及領帶，體現出低調的紳士品味。因此，當彭于晏詮釋的這系列廣告一曝光，讓網友也忍不住回應說「連抬頭紋都那麼帥！」