好市多「益智蛋捲」裝好裝滿 饕客神解如何吃到完整第一根

2019-08-27 10:26 聯合新聞網 綜合報導



鐵盒中蛋捲裝好裝滿，如何拿起完整第一根蛋捲，引發網友熱烈討論。圖擷自 COSTCO好市多消費經驗分享區 分享 facebook

知名美式賣場好市多銷售品項繁多，民眾也常在臉書社團分享消費經驗，一名網友買了一盒鐵桶裝蛋捲，開蓋後發現盒內蛋捲排列整齊、毫無空隙，PO文發問「上次怎麼拿起第一根蛋捲的？」吸引許多網友一起發揮智力找解答。

一名女網友在《COSTCO好市多消費經驗分享區》發文表示，第二次在好市多買了一盒鐵盒包裝的美心雞蛋捲，開蓋後只見32支蛋捲排列整齊，連手指頭都塞不進縫隙裡，無奈地問道「上次怎麼完好拿起第一根蛋捲的？」

PO文引來許多網友參與討論，有經驗的老饕專業直言「從直徑的地方拿」、「抓起一根轉一下斜對角的方向取出，就可以完整的一根蛋捲」，另有稍微心急的網友給予心理建設，「先接受不完好拿起第一根蛋捲，就解決了」、「應該跟第一張衛生紙一樣有所犧牲」，「暴力型」的網友建議使出大絕招「一拳下去就不用煩惱了，還可以撈一點出來配泡麵」、「頭塞進去吃」，各種建言讓人笑翻。

另有網友反向思考，如果蛋捲這樣會讓人拿不出來，「應該要想店家怎麼放進去的？」這時就讓專業的來解答，鐵盒「上面的框框是最後才上」、「蛋捲放好後再壓上蓋」，讓人恍然大悟「我還以為三角函數定律被蛋捲推翻了」，嘆「吃個蛋捲還要考驗腦袋思考能力」。

美心蛋捲的鐵盒包裝也勾起許多人的童年記憶，「好懷念小時候抱著鐵盒猛吃蛋捲」、「最後都要用湯匙撈」，希望台灣的蛋捲「也改回這種包裝，環保又滿足口腹之慾」，也有人認為現行的小包裝「比較符合一般的人習慣」。