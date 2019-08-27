傳承80年 奇華月餅堅持手作傳心意

2019-08-27 00:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



每到中秋，象徵著團圓的「月餅」增添了濃濃的過節氣氛。其中，以廣式月餅出名的奇華餅家，希望將「團圓」傳遞給每一位消費者，首推的至尊月餅禮盒，沉穩的皇帝像、雲紋的鐵盒外型，8/29日前消費滿千再享9折優惠。另一家，同樣來自香港的美心月餅，每年推出的卡通月餅禮盒都深受歡迎，今年Marvel熱潮席捲全球，推出特別版「迷你英雄超級聯盟月餅- 流心奶黃月餅」卡通禮盒，搶攻中秋月餅市場。

月餅種類多，其中以廣式月餅最具代表性，皮薄、餡多，且「回油」讓餡料融合，產生皮餡一體、綿密扎實的口感。傳承80年的廣式月餅界領導者奇華餅家，至今仍堅持手工製作，每個細節都要求完美，讓經典代代相傳。除了招牌的至尊月餅、伍仁金腿，奇華餅家近年來也迎合年輕人的口味開發出「奶皇月餅」與「小月餅」。「奶皇月餅」選用特級蛋黃及優質牛乳，以黃金比例製作香濃奶皇餡料，鬆化外層，鎖住鮮甜奶香；精巧可愛的「小月餅」每顆熱量不到250大卡，一個人享用也剛剛好。