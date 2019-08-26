愛模仿、徹底了解你 4種行為看出身旁朋友，其實超級嫉妒你！

2019-08-26 23:34 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



人在這一生中，總會遇到幾個嫉妒你的人。這些人往往會嫉妒著別人過得比自己好、嫉妒別人有好的際遇、嫉妒別人有錢、嫉妒別人有比自己強的能力，反正是什麼都要比較，不比較，心裡會過意不去，心裡也總是有OS「憑什麼」？

然而有些嫉妒心比較重的人，比較不理智，可能會出現傷害別人的舉動，因此，對於嫉妒的人，我們不是刻意遠離，而是多些預防，才能讓自己明哲保身。那我們就來看看，嫉妒的人會出現哪些想法及做法。

想要躲避你榮耀的

當一個人在嫉妒你時，總會想要躲避你被讚揚的每個時刻。此時嫉妒你的人，他會想盡一切辦法不出席、尿遁，為了就是避開從自己口中說出的祝福，他自己也明知道不可能真誠，卻不能躲開這樣的可能性，就會去逃避你這時候的風光時刻，在他的眼裡，只有「噁心」可以形容他當下的心境。

一直模仿你

通常想要模仿你的動機，就是為了超越現在的你。在這時，想要超越你的方式，就是用各種方式模仿你，甚至超越你，但時間久而久之，就會發現，這些嫉妒你的人，他越想模仿，越弄得四不像。但也只有這樣，才能讓他證明自己還有一些存在的意義及價值。

完全了解關於你的一切

當一個人在嫉妒你時，就會想盡辦法瞭解你的過去。他會在其他人口中探索你、社群網路肉搜你，就是要從這些口風中去深刻的了解你，才讓嫉妒你的人覺得安心踏實，這樣才能有機會相對應的作出反擊。

如同在曖昧時期的戀愛一般，當你還沒確認雙方關係的時候，會用盡各種方式瞭解對方的行為、個性、生活狀況。但對於嫉妒你的人，就是要把你理解後，從中發現弱點，才能戰無不勝，也可說這是一種心理疾病吧！

私下愛貶低你，抬高自己