中秋烤肉這樣吃！黑橋牌推在家烤出居酒屋料理 大口吃肉爽感爆表

2019-08-26 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



中秋烤肉必備烤香腸，除了經典口味外，黑橋牌推出啤酒香腸，一口咬下就有濃郁啤酒香氣在口中綻放。另看準喜歡居酒屋料理的消費者，推出10分鐘在家烤出居酒屋料理的主廚醬香里肌排、大漠孜然里肌排，烤出中秋新滋味。

根據業者統計，中秋烤肉香腸是消費者首選食材，業績相較平時可高達3倍以上，此外，消費者烤肉最常搭配的飲品就是啤酒，喜歡大口吃肉、大口喝酒的爽感。

看準中秋烤肉香腸商機，黑橋牌推出啤酒香腸，一口咬下就能品嘗到紮實的口感，啤酒香氣立即在口中綻放。此外，還有海洋風味的烏魚子香腸、墨魚香腸、飛魚卵香腸等，不用其他配料或刷醬，就能盡情品嘗。

此外，居酒屋近年來在台灣大受歡迎，黑橋牌規畫「10分鐘就能在家烤出居酒屋料理」的新品，主廚醬香里肌排、大漠孜然里肌排等2種新口味，用在烤肉上非常適合夾土司享用，而且不論煎煮炒炸都十分對味。另有無肉不歡組合，包含原味香腸、戰斧豬肉，以及這次新品在其中。