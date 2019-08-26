「檸檬+蜂蜜」清爽好滋味 夏季全聯甜點再一發

2019-08-26 19:42 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



全聯We Sweet又推出聯名甜點了！繼與日本京都宇治市吉祥物茶茶小王子、台灣朝霧茶莊以及大人小孩都愛的森永牛奶糖合作，8/23起再獻上We Sweet蜂蜜檸檬季，首度與「蜜蜂工坊」攜手，使用優質無農藥、無抗生素殘留的天然蜂蜜，也加入嚴選屏東無毒檸檬，讓甜點更加清爽解膩，8款商品即日起至9/19於全台門市現貨販售，預計可突破2300萬元的業績。

1.蜂蜜檸檬邦特蛋糕$79(盒)

發想於老奶奶檸檬蛋糕，使用進口無水奶油和檸檬製成的法式奶油蛋糕，口感鬆軟，再加上濃郁的蜂蜜檸檬醬，外層淋上法式檸檬糖霜，三種味蕾一口享受。

2.蜂蜜檸檬乳酪$99(兩片)

使用進口頂級奶油乳酪，結合台灣在地檸檬汁，表面設計成蜂巢造型，淋上蜜蜂工坊的蜂蜜，每口都散發出蜂蜜清香。

3.蜂蜜布丁罐$39(個)

可愛的造型加上三層口感，有著微酸香橙風味的果凍、夾層布丁，最上層則使用蜜蜂工坊的蜂蜜製成的蜂蜜凍，擄獲大人小孩的心。

4.蜂蜜長崎蛋糕$85(盒)

採用蜜蜂工坊生產的蜂蜜，日式工法製成的「蜂蜜長崎蛋糕」是經典不敗款。

5.蜂蜜檸檬寒天$99(四入)

使用天然健康無毒檸檬配上蜂蜜製成的清爽卡士達餡及Ｑ軟寒天，是甜點控最愛的冰心捲系列。

6.蜜香核桃銅鑼燒$28(個)

加入純蜂蜜，內餡選用低甜度純紅豆餡，還加入蜜核桃脆粒增添口感。

7.岩燒蜂蜜蛋糕$35(個)

鬆軟蜂蜜蛋糕搭配鹹甜起司醬，小小一份最適合當作辦公室甜點。

8.READ BREAD蜂蜜吐司哈尼包$22(兩片)

採用蜜蜂工坊龍眼蜜，吐司QQ有彈性，質地細緻，口感柔軟甜而不膩，早餐來一片剛剛好。