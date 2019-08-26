親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白鹿颱風掃南台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

肯定蔡英文道歉 扁再要求對台中人收回一句話

隧道限速50他狂飆192公里 警方開出2萬4罰單

翻玩項鍊超個人化！PANDORA推全新「O」項鏈環 讓幻想更多元化

2019-08-26 19:05聯合報 記者劉小川╱即時報導

一提到丹麥珠寶品牌PANDORA，大家都會先想到的是串珠飾的手鍊，今年秋冬，PANDORA把個人化的飾品，延伸到項鏈上，新推出一款「皇冠O項鏈環」，配戴在項鍊上，還能加入更多串飾，讓項鍊也能收藏女人的私密記憶，每個重要的記憶時刻，都有串飾來代表。

PANDORA新推出的PANDORA「O」項鏈環，起源自品牌的O型符號，也讓項鍊能有拼湊精神，一口氣提供三種尺寸，三種材質包括925純銀、玫瑰金色與鍍18K金，運用蛇鏈造型，另也同步推出皇冠O串飾，添加入更多記憶與可能性

也提出配戴上的更多可能性，包括在鞋帶、手鍊上都能運用，讓串飾代表的記憶，充滿各個角落。

秋冬新品中，PANDORA也新推出「森林幻境」系列，把神秘森林中的各種元素與圖騰，幻化為串珠的部分，包括橡樹葉片、果實、秋天的葉子等，另外森林中各種神話的小精靈也成為重點，包括貓頭鷹、大樹精靈、魔幻翼龍，展開一場奇幻想像的冒險。

PANDORA旗下最個人化的成員系列，多了三位新成員，有超可愛的飛天小豬Pippo，代表著樂觀精神，可愛的刺蝟Nino象徵對朋友的關心，幽靈Boo則是代表世界上我們所在乎的人，即使已經過世，依然留在心中。

PANDORA刺蝟Nino 925銀串飾、1,480元。圖／PANDORA提供
PANDORA刺蝟Nino 925銀串飾、1,480元。圖／PANDORA提供
分享
PANDORA秋冬新品，多了O項鏈環，讓配戴更有趣。圖／PANDORA提供
PANDORA秋冬新品，多了O項鏈環，讓配戴更有趣。圖／PANDORA提供
分享
PANDORA推出皇冠O項鍊環，讓串飾配戴項鍊更多元，售價1,480元起。圖／P...
PANDORA推出皇冠O項鍊環，讓串飾配戴項鍊更多元，售價1,480元起。圖／PANDORA提供
分享
鞋帶上，也能搭配PANDORA串飾。圖／PANDORA提供
鞋帶上，也能搭配PANDORA串飾。圖／PANDORA提供
分享
PANDORA發表秋冬新品。圖／PANDORA提供
PANDORA發表秋冬新品。圖／PANDORA提供
分享
PANDORA讓皇冠O項鏈環，有多元的配戴方式。圖／PANDORA提供
PANDORA讓皇冠O項鏈環，有多元的配戴方式。圖／PANDORA提供
分享
PANDORA讓串飾，能成為每個女人私密的記憶。圖／PANDORA提供
PANDORA讓串飾，能成為每個女人私密的記憶。圖／PANDORA提供
分享
PANDORA金黃秋葉鍍18K金吊飾、2,880元。圖／PANDORA提供
PANDORA金黃秋葉鍍18K金吊飾、2,880元。圖／PANDORA提供
分享
PANDORA飛天小豬Pippo 925銀串飾、1,480元。圖／PANDORA...
PANDORA飛天小豬Pippo 925銀串飾、1,480元。圖／PANDORA提供
分享
PANDORA幽靈Boo 925銀串飾、1,480元。圖／PANDORA提供
PANDORA幽靈Boo 925銀串飾、1,480元。圖／PANDORA提供
分享
PANDORA奇幻翼龍925銀吊飾、1,880元。圖／PANDORA提供
PANDORA奇幻翼龍925銀吊飾、1,880元。圖／PANDORA提供
分享
PANDORA提供各種串飾配戴的方式。圖／PANDORA提供
PANDORA提供各種串飾配戴的方式。圖／PANDORA提供
分享

品牌幽靈

相關新聞

揪處女座過生日！王品牛排、夏慕尼最低8折起

2019-08-26 17:57

香港抗爭影響 香奈兒維多利亞港灣大秀可能取消？

2019-08-26 17:55

昇恆昌免稅購物網周年慶閃購下殺3折起 松山機場也能取貨

2019-08-26 17:22

年底旅遊搶便宜！酷航限時2日促銷 輸入代碼享6折起

2019-08-26 17:16

星級飯店也推「育兒補助津貼」？生得愈多、優惠更多

2019-08-26 17:11

鄭雨盛為浪琴表專賣店揭幕 風度翩翩開口說中文圈粉

2019-08-26 17:08

IG評媲美日本水果千層大塊切高CP！宜蘭壯圍隱藏版蛋糕店「食聚」

2019-08-26 16:33

男神鄭雨盛再臨台北 最怕「臭豆腐」自招對購物很不行

2019-08-26 16:27

在好市多亂停車 員工神反制網友讚：圍好圍滿

2019-08-26 15:36

保濕又潤色 選對底妝色比選對男人更重要

2019-08-26 14:31

中秋月餅大軍 「創意禮盒」賞月趣

2019-08-26 14:07

夜貓子福利！小7推24hr「賞車」服務

2019-08-26 14:04

運動也來電！Medisana運動按摩滾筒推震動版超給力

2019-08-26 14:02

台日32站同名車站活動 觀光局選松山站出發用意在此

2019-08-26 11:19

拯救因腦血管破裂滯日婦人 再添中榮及腦傷權威生力軍

2019-08-26 11:11

中秋節送起司塔、爆米花、日式餅乾 質感禮盒新裝上市

2019-08-25 18:45

拿學生證、教職員證有優惠！傑克兄弟牛排館點指定牛排送折價券

2019-08-25 18:45

想跟上潮流？秋冬新裝必備元素搶先看！

2019-08-25 17:16

黑色才性感！裘莉、超模Sora都愛暗黑風禮服

2019-08-25 17:03

換季表款這樣挑！CK表緊抓女孩愛美的心

2019-08-25 17:03

忠誠的女權擁護者！香奈兒宣布 小丑女瑪格羅比代言嘉柏麗香水

2019-08-25 14:18

兔子陪你吃巧克力 agnès b.打造中秋燈籠禮盒

2019-08-25 14:18

周遊券、一日遊 日本自由行最夯玩法看這裡！

2019-08-25 11:49

楊照掌上明珠李其叡 「不只是獨奏會」跨藝術

2019-08-25 10:16

電影擬音大師胡定一 首度「噪集」現場演

2019-08-25 10:09

浪漫月相表 陰晴圓缺演繹時間

2019-08-25 01:35

國際超模助陣、婚前健檢 台灣婚紗跨界合作搶客

2019-08-24 21:35

愛心氣墊粉餅超可愛！「Za柔光特調輕氣墊」3合1特調色譜打造高顏值

2019-08-24 18:42

信義區百貨聯手開創「深夜經濟」 宵夜場又有新據點

2019-08-24 18:01

新加坡夢幻鍋物「美滋鍋」台灣首店插旗信義區 吃到凌晨6點也沒問題！

2019-08-24 17:59

初秋美唇就靠這幾款！「煉瓦色」、「乾燥果昔色」好感度UP又顯白

2019-08-24 17:33

張滿月社長這鞋很百搭 《德魯納酒店》演員戲外拍照也太逗趣

2019-08-24 16:41

「史努比太空人」太可愛！東京晴空塔×史努比限定特展 只到10／14

2019-08-24 15:51

每周2~3次「面膜保養」 這麼做抗老、逆齡更加分

2019-08-24 14:22

世界最美咖啡館 帶來「超蝦」義大利麵

2019-08-24 14:00

東京80年鰻魚老舖來台 超奢華鰻魚飯滿出漆器餐盒！

2019-08-24 13:56

無毒．慢食當道 來吃點好的蛋白質吧！

2019-08-24 13:52

親子幸福小「食」光 一起動手烘焙

2019-08-24 13:47

高雄人或名字有「泉、成」就送沙茶醬！76年老店「汕頭泉成沙茶鍋」進駐台中

2019-08-24 13:10
看更多

熱門文章

颱風楊柳最快明生成！ 花東恆春周四變天

2019-08-26 10:46

9月上路交通新制、秋冬旅遊等補助 一次搞懂！

2019-08-26 07:54

熱擾動發展中 吳德榮：有成為第12號颱風的機率

2019-08-26 07:14

氣象局：好天氣到周三 這些地方周四起下雨到周日

2019-08-26 08:28

一張圖看未來一周天氣 這幾天注意午後雷陣雨

2019-08-25 20:22

唐綺陽星座運勢週報：魔羯桃花運旺 金牛賺錢機會多

2019-08-26 07:00

醫師門診看不完 病人：現在醫師比病人還累！

2019-08-25 22:23

在好市多亂停車 員工神反制網友讚：圍好圍滿

2019-08-26 15:36

9月1日上路／住院醫納勞基法 衝擊醫療生態

2019-08-26 00:10

集集彩繪車新石虎圖有三張 觀光局未證實何人操刀

2019-08-26 10:37

颱風假停演損失大 場館這麼做讓劇團「好溫暖」

2019-08-26 11:40

距離天空最近步道！清境高空觀景步道2.0版 9月底前開放

2019-08-25 20:16

台灣人用眼過度視網膜病變增加 醫師教你預防兩大招

2019-08-26 09:56

肩帶常掉、裙頭老是歪斜 小心脊椎側彎找上你了

2019-08-26 07:30

3塊冰塊+0.5糖…他買超商咖啡無理要求 網怒轟：太為難店員

2019-08-26 15:17

中和爆今年第2例本土屈公病 疑住家周遭感染

2019-08-26 15:37

新北今起稽查7通路下架蘋果西打 違者最高罰300萬

2019-08-25 19:51

拯救因腦血管破裂滯日婦人 再添中榮及腦傷權威生力軍

2019-08-26 11:11

把IKEA當自己家？ 婦人在展示棉被上幫孩子換尿布

2019-08-26 11:51

住院醫師納勞基法 醫界憂訓練不足

2019-08-25 22:23

每日星座運勢／巨蟹談情說愛好日子 投資見好就收

2019-08-26 00:00

我的辛酸你看不見 外送員最討厭的10件事

2019-08-26 16:27

九月納勞基法 傳出最年輕住院醫師工作天數不減反增

2019-08-25 22:22

颱風進帳 石門水庫靈活調配水源

2019-08-25 23:15

影／漂流木阻航道無法出港 台東漁民被迫放「無薪假」

2019-08-26 11:48

「開學症候群」不上身 精神科醫師教「收心5撇步」

2019-08-26 07:28

少年肚皮抖不停像跳肚皮舞 醫師檢查原來得這病

2019-08-26 09:36

花蓮縣芮氏規模3.7地震 最大震度5級

2019-08-26 05:40

自我感覺良好！近40萬人健檢才知有三高

2019-08-26 15:20

漂流木阻航道 台東往返綠島蘭嶼客輪航班取消或調整

2019-08-26 09:50

吃魚會變聰明？ 「太老沒用」

2019-08-26 00:23

周四前晴朗炎熱 留意菲律賓東方低壓擾動

2019-08-26 07:31

今起一天比一天熱 上看36℃

2019-08-26 01:07

母48歲失智 兒40多歲也發病

2019-08-25 23:35

IG評媲美日本水果千層大塊切高CP！宜蘭壯圍隱藏版蛋糕店「食聚」

2019-08-26 16:33

薪資欄空白…「薪水怎麼算」住院醫喊無奈

2019-08-26 00:42

中榮「AI智慧型自走車」上線 年省5000人力工時

2019-08-26 10:21

台東必喝10大飲料 在地特有店家出頭天

2019-08-26 17:01

「住院醫打卡下班」主治醫重回第一線

2019-08-26 00:36

醫院聘僱契約：「薪資視醫院營運狀況而訂」恐涉違法

2019-08-25 22:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top