翻玩項鍊超個人化！PANDORA推全新「O」項鏈環 讓幻想更多元化

2019-08-26 19:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



一提到丹麥珠寶品牌PANDORA，大家都會先想到的是串珠飾的手鍊，今年秋冬，PANDORA把個人化的飾品，延伸到項鏈上，新推出一款「皇冠O項鏈環」，配戴在項鍊上，還能加入更多串飾，讓項鍊也能收藏女人的私密記憶，每個重要的記憶時刻，都有串飾來代表。

PANDORA新推出的PANDORA「O」項鏈環，起源自品牌的O型符號，也讓項鍊能有拼湊精神，一口氣提供三種尺寸，三種材質包括925純銀、玫瑰金色與鍍18K金，運用蛇鏈造型，另也同步推出皇冠O串飾，添加入更多記憶與可能性

也提出配戴上的更多可能性，包括在鞋帶、手鍊上都能運用，讓串飾代表的記憶，充滿各個角落。

秋冬新品中，PANDORA也新推出「森林幻境」系列，把神秘森林中的各種元素與圖騰，幻化為串珠的部分，包括橡樹葉片、果實、秋天的葉子等，另外森林中各種神話的小精靈也成為重點，包括貓頭鷹、大樹精靈、魔幻翼龍，展開一場奇幻想像的冒險。