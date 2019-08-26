香港抗爭影響 香奈兒維多利亞港灣大秀可能取消？

2019-08-26 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



每年總會在世界各地舉行大秀的時尚品牌香奈兒，今年七月發出預告，即將在11月6日於香港維多利亞港灣畔啟德郵輪碼頭重現2019/2020 Cruise度假系列，這也是自前任藝術總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）逝世後，第一個由現任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）全面主導的系列。

不過因為近期香港示威、抗議活動頻繁，除了癱瘓機場之外，最近一次的維園集會又再度寫下170萬人參與的紀錄，據WWD報導，香奈兒因此可能會重新考慮原訂11月6日在香港舉行的時裝秀是否如期登場，「我們與其他品牌一樣，正密切關注情況，但目前還未做出決定。」回顧七月時公布的活動預告，香奈兒更特別使用了香港標誌性的山頂纜車作為宣傳主題，讓人非常期待這場活動會帶來怎樣的創新驚喜。