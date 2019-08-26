香港抗爭影響 香奈兒維多利亞港灣大秀可能取消？
每年總會在世界各地舉行大秀的時尚品牌香奈兒，今年七月發出預告，即將在11月6日於香港維多利亞港灣畔啟德郵輪碼頭重現2019/2020 Cruise度假系列，這也是自前任藝術總監卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）逝世後，第一個由現任藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）全面主導的系列。
不過因為近期香港示威、抗議活動頻繁，除了癱瘓機場之外，最近一次的維園集會又再度寫下170萬人參與的紀錄，據WWD報導，香奈兒因此可能會重新考慮原訂11月6日在香港舉行的時裝秀是否如期登場，「我們與其他品牌一樣，正密切關注情況，但目前還未做出決定。」回顧七月時公布的活動預告，香奈兒更特別使用了香港標誌性的山頂纜車作為宣傳主題，讓人非常期待這場活動會帶來怎樣的創新驚喜。
自2000年5月，由卡爾拉格斐所設計的Cruise度假系列，讓香奈兒成為首個舉行大型度假系列時裝秀的精品品牌。傳統定義上，度假系列服飾是為計畫前往氣候溫暖陽光普照的度假區避寒的顧客所打造的，卡爾為其注入更多迷人故事、個性及風格靈感，呼應真實或想像中的旅遊形式，品牌至今也帶著Cruise度假系列走遍古巴、杜拜、新加坡等地，也頗具文化交流碰撞的魅力。
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