昇恆昌免稅購物網周年慶閃購下殺3折起 松山機場也能取貨

2019-08-26 17:22 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



邁入第四年的昇恆昌免稅購物網，搶在百貨週年慶之前，推出前所未有最高達30%折扣的優惠，除了現金折扣、滿額贈禮、超過80個品牌加碼禮、免稅通路限定特惠組、5大銀行刷卡金回饋外，更推出「7、17、27 最狂閃購日」活動，每月7、17、27日都有快閃特選商品優惠，免稅價外最低再3折，搭配聯名信用卡，再享加碼回饋。

根據觀光局統計，2018年來台觀光旅遊人次突破1,100萬大關，台北松山機場2018年旅客量更達到620萬人次，創下近5年來新高。為了滿足旅客因為行程可能無暇在機場慢慢選購，或是搭乘深夜、凌晨時段紅眼班機超過免稅店營業時間，昇恆昌結合電子商務、行動支付等數位趨勢，打造更為便捷且更具效率的購物服務體驗。目前除了桃園機場，今年8月起更開放松山機場取貨服務，未來更希望能拓展台中、高雄取貨，讓更多的旅客享受到線上預購免稅品的便捷。

為慶祝昇恆昌免稅購網服務人次再創新高，即日起至11月14日止，推出最強周年慶超值優惠，線上獨家每滿7,500元立即折扣400元，可無限累折，加上免稅優惠、聯名卡折扣等，最高可享30%現金折扣，不僅跨品牌一起算，連特惠組也適用。活動期間每月7、17、27日還推出驚喜快閃特選商品優惠，包括熱銷專櫃彩妝保養品、一線國際精品，以及任天堂等3C商品，享免稅價外最低再3折。8月27日第一檔就推出GIORGIO ARMANI設計師V型緊緻粉底液買一送一，再送旅行夾鏈袋和保冰杯的超殺優惠。