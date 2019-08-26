鄭雨盛為浪琴表專賣店揭幕 風度翩翩開口說中文圈粉

2019-08-26 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年46歲的韓國男星鄭雨盛睽違九年再度來台，替浪琴表（Longines）位於台北101百貨專賣店重新開幕剪綵，西裝造型的他風度翩翩見到大家便就以中文說「台灣的朋友，好久不見」，讓在現場的媒體與粉絲都感到驚喜。

許久沒來台灣，但一切都還是讓鄭雨盛覺得很美好，他說「粉絲知道我要來，還在社交媒體上留言說『歡迎來台灣』，讓我覺得很溫暖」。而活動主持人阿KEN大讚他「怎麼可以那麼帥！」鄭雨盛同樣以中文妙回說「我知道」，但他提到因為工作緣故，外表是要給大家評價的，所以被稱為帥氣還是很不習慣，還是會希望把內在也呈現出來。不僅如此，非常紳士的鄭雨盛還在訪談的期間，瞥見滿頭大汗的翻譯人員，還親切的為其擦汗，讓現場的氣氛沸騰到高點。舉手投足之間就猶如優雅化身的鄭雨盛，提到雖很多年沒來台灣，但他相信每一次的相遇都很珍貴。過去的他，利用影視作品來記錄時間，而成為浪琴表的代言人之後，他就以浪琴的時間，來紀念每個片刻，「就像今天在這裏跟大家見面一樣」。