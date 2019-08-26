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鄭雨盛為浪琴表專賣店揭幕 風度翩翩開口說中文圈粉

2019-08-26 17:08聯合報 記者曾智緯╱即時報導

今年46歲的韓國男星鄭雨盛睽違九年再度來台，替浪琴表（Longines）位於台北101百貨專賣店重新開幕剪綵，西裝造型的他風度翩翩見到大家便就以中文說「台灣的朋友，好久不見」，讓在現場的媒體與粉絲都感到驚喜。

許久沒來台灣，但一切都還是讓鄭雨盛覺得很美好，他說「粉絲知道我要來，還在社交媒體上留言說『歡迎來台灣』，讓我覺得很溫暖」。而活動主持人阿KEN大讚他「怎麼可以那麼帥！」鄭雨盛同樣以中文妙回說「我知道」，但他提到因為工作緣故，外表是要給大家評價的，所以被稱為帥氣還是很不習慣，還是會希望把內在也呈現出來。不僅如此，非常紳士的鄭雨盛還在訪談的期間，瞥見滿頭大汗的翻譯人員，還親切的為其擦汗，讓現場的氣氛沸騰到高點。舉手投足之間就猶如優雅化身的鄭雨盛，提到雖很多年沒來台灣，但他相信每一次的相遇都很珍貴。過去的他，利用影視作品來記錄時間，而成為浪琴表的代言人之後，他就以浪琴的時間，來紀念每個片刻，「就像今天在這裏跟大家見面一樣」。

浪琴表重新改裝位於台北101購物中心的據點，導入瑞士最新設計規格，打造嶄新的品牌體驗。開放式空間規劃，以一貫木質色調為主、融合格紋元素，創作出舒適的購物氛圍。今年同時也是巨擘Master系列腕表問世15年，浪琴表也選在鄭雨盛造訪時，讓新款的月相表款一同上市，並於店前舉辦了「My Master Moment我的精采時刻」表展。特別從原廠借來數只骨董表，包括了飛行表，其中還有一只催生出巨擘系列的設計，搭配了知名攝影師所創作的攝影，從即日起展至8月30日為止。

鄭雨盛在全新的浪琴表台北101名品店與自己的廣告合影，並留下親筆簽名。記者蘇健忠...
鄭雨盛在全新的浪琴表台北101名品店與自己的廣告合影，並留下親筆簽名。記者蘇健忠／攝影
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浪琴Master巨擘系列月相腕表，不鏽鋼表殼搭配藍色太陽紋表盤、鑲嵌13顆鑽石時...
浪琴Master巨擘系列月相腕表，不鏽鋼表殼搭配藍色太陽紋表盤、鑲嵌13顆鑽石時標，約88,500元。圖／Longines提供
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鄭雨盛以西裝造型現身浪琴表台北101名品店，配戴浪琴Master巨擘系列月相腕表...
鄭雨盛以西裝造型現身浪琴表台北101名品店，配戴浪琴Master巨擘系列月相腕表，約88,500元。記者蘇健忠／攝影
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鄭雨盛還在訪談的期間，瞥見滿頭大汗的翻譯人員，還親切的為其擦汗，讓現場的氣氛沸騰...
鄭雨盛還在訪談的期間，瞥見滿頭大汗的翻譯人員，還親切的為其擦汗，讓現場的氣氛沸騰到高點。記者蘇健忠／攝影
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浪琴Master巨擘系列月相腕表，不鏽鋼表殼搭配銀色麥穗紋表盤，約78,800元...
浪琴Master巨擘系列月相腕表，不鏽鋼表殼搭配銀色麥穗紋表盤，約78,800元。圖／Longines提供
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為了台北101名品店重新開幕，浪琴表特別從原廠借來數只骨董表，搭配攝影舉辦「My...
為了台北101名品店重新開幕，浪琴表特別從原廠借來數只骨董表，搭配攝影舉辦「My Master Moment我的精采時刻」表展。記者曾智緯／攝影
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