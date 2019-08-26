IG評媲美日本水果千層大塊切高CP！宜蘭壯圍隱藏版蛋糕店「食聚」
熱愛千層蛋糕的甜點控們，都知道日本「HARBS」水果千層，是去日本一定要吃的甜點之一。台灣IG美食部落客們帶路，有家藏身於宜蘭壯圍，一家「Gather cafe食聚」提供的水果千層，被評為滋味不輸給國外名店，不但也有像珠寶般華麗夾層和柔軟餅皮，大塊上桌且價格相對親民，這樣CP值高的甜點台灣吃得到！
「Gather cafe食聚」外觀就是民宅的模樣，隱藏在宜蘭壯圍相當低調，依然吸引各地吃貨們特地前來品嘗，每到營業時間就有滿滿購買人潮，用口碑吸引顧客。最推的當然是被網友喻為可媲美日本「HARBS」的水果千層，以及台灣芋泥控最喜愛的芋泥千層，水果千層撲滿芒果、奇異果、火龍果、香蕉，香甜多汁鋪好鋪滿，口感紮實；芋泥千層整整三層後實現料且不會太甜膩，是平凡中讓人驚豔的甜點，這兩樣人氣商品經常被搶購一空，份量跟價位也讓粉絲覺得CP值高。
美食部落客特別介紹，「Gather cafe食聚」看起來就很厲害的抹茶千層，IG網友認為份量也切得頗大，抹茶餡搭配餅皮濕潤好入口，外層杏仁脆片的多層次口感，內餡奶油濃郁美味，推薦給抹茶控，店家另販售各式飲料，也有鹹點可選。
造訪過的網友分享，現場因為內用空間屬於小巧型，加上營業日排隊人數眾多，是社群上知名的甜點咖啡廳，可能要等候一段時間，如果趕時間的話可以選擇外帶，甜點蛋糕每日都數量有限賣完為止，來這用餐還可以看到可愛店貓喔。更詳細的店家營業資訊，可上粉絲團查詢 。
哪裡吃
Gather cafe食聚
宜蘭市壯圍鄉壯濱路2段277號
水果千層160
芋泥千層125
抹茶千層125
低消150，售價如有更動或誤植，以店家現場實際公布為準
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