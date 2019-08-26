男神鄭雨盛再臨台北 最怕「臭豆腐」自招對購物很不行
睽違9年再度來台的鄭雨盛，參與浪琴表開幕活動，依舊帥氣不減，吸引了不少粉絲到場，一睹偶像丰采。許久沒有造訪台灣的鄭雨盛，被問到是否有懷念什麼美食或事務，他則透露說，與其說想念不如說是對「臭豆腐」留下深刻印象。當初因為也是工作的緣故，沒有去過其他地方，可是對一起工作過的人，都能感受到他們的好。
今年是鄭雨盛出道25年，演過無數戲劇的他表示「若是之後有機會，最想要跟張震合作」，他提到兩人本來就認識了，只是後來都在不同的地區發展，所以一直沒有同框的機會。那麼向來給人優雅形象的鄭雨盛是否會有想瘋狂購物的時刻？聽到這樣的提問，他先是苦笑一下說「我想跟大多數的人都一樣，通常都是購物完之後，都會感到後悔，我想我真的不在行」，意外的讓人發現男神不為人知的一面。
身為浪琴表的代言人，鄭雨盛挑選表款也有自己的見解，他說「很多人都會覺得手表是緊跟流行的，但如果是我的話，會選擇有歷史意義的品牌，因為這象徵了品味」。他還分享了一個跟腕表有趣的故事，在年輕的時候，有位好友送了他知名品牌的手表，結果要去維修時，才發現是「A貨」。但對鄭雨盛來說，手表就像每個男生都期待從父執輩那收到，具有傳承的意義，所以要好好挑選。
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