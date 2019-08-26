保濕又潤色 選對底妝色比選對男人更重要

2019-08-26 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ╱即時報導



季節準備換季囉，對女性來說，秋冬季最害怕是乾燥的臉龐，讓妝感顯得很髒。因此，秋冬最重要的保養課題就是保濕，但什麼樣的妝品，可以保濕，也同時潤色呢？

亞洲女性的皮膚偏黃，挑選潤色通常是大家共同的煩惱，該如何挑選出適合自己的底妝，而且黑眼圈、痘痘等問題，也讓遮瑕變成臉部遮瑕的重點。

針對亞洲女性的肌膚，RMK推出水凝美肌粉霜，添加嚴選5種的美肌保養油，蘊含摩洛哥堅果油、乳木果油、澳洲堅果油、杏仁油，玫瑰果油等，在保濕絕對不是問題，不擔心秋冬起乾皮，影響整體妝感。添加「光色粉體」的光感處方，即使臉上不用打光，也能自然發光，更顯精緻立體感。

RMK水凝美肌粉霜共7色，還兼具SPF21、PA++的防曬，選購時候有多款搭配自己的膚色，讓防曬、防護、保濕一次做到，抵禦紫外線傷害、外在環境的傷害都不是問題，是全方位型的底妝。

針對敏感肌膚，資生堂則新推出CC潤色飾底乳SPF20、PA+++ ，讓敏弱肌也能輕鬆上妝，利用互補色原理校正膚色，遮飾毛孔粗大、 泛紅、暗沉等各種膚色不均的困擾，並改善乾燥粗糙。共有三色，包括象牙色、嫩綠色、粉嫩色，添加傳明酸，潤澤敏弱及易乾躁粗糙膚質，輕鬆上妝不乾燥，還具有調理痘痘肌，賦予肌膚保濕度、使妝感更服貼。

同樣是日本品牌的植村秀，推出高效度防曬卻又輕感的極保濕輕感防護乳SPF50、PA+++，內含有牡丹花萃取，讓妳肌膚也有保濕效果，再運用睡蓮的保濕因子，讓肌膚呈現Q彈嫩度，針對現代人的需要，萃取自玉米抗氧化成分，防曬也能同時對抗時間的殘酷。