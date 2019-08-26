台日32站同名車站活動 觀光局選松山站出發用意在此

2019-08-26 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



交通部觀光局為宣傳台灣鐵道觀光及小鎮旅遊魅力，並積極爭取今年第四季日本來台旅遊市場，今天上午在松山車站為今年台日32同名車站活動揭開序幕。觀光局長周永暉說，今年首次號召及甄選香川、愛媛、德島及高知縣地區大學生來體驗，期串連深化台灣與日本四國間之友誼橋梁。

周永暉致在「台日32同名車站『青春·若旅2019』」記者會詞時表示，去年「台日32同名車站PK活動」訴求台、日兩地年輕學生之交流與互動，廣獲好評，今年再升級為台、日兩地鐵道觀光交流，今年首次號召及甄選四國地區大學生們來台體驗。

周永輝說今年台日觀光高峰會在富山舉辦的時候，日方提到青年旅遊是台日未來觀光交流的客群，應該彼此重視，而選定松山站作為出發點，除了台鐵松山站與JR四國松山站係友好車站外（102年締結），同時也是台灣自行車環島1號線的起點（0km），更具意義。

觀光局表示，台日從歷史與文化的淵源，到32個同名車站的親切感，一直以來都是最緊密的夥伴關係；而台灣的鐵路建設與日本的鐵道發展更是關係密切，有23個姊妹車站的結盟與合作。

觀光局說，觀光局於7月18日與日本JR四國旅客鐵道會社簽署「推動台日鐵道觀光合作備忘錄」，為落實雙方的合作，特別藉由本次活動募集四國大學生實地來台，探訪台日32個同名車站與經典小鎮6個車站的旅程，將沿途體驗的台灣美好與台日友好情誼傳承給日本年輕世代，讓每個同學化身為最佳台灣觀光親善大使，吸引更多日本年輕世代到訪台灣，感受台灣熱情、多樣旅遊魅力、留下青春最美麗難忘的記憶。

觀光局說，今年活動，以日本四國（愛媛、香川、高知、德島四縣）大學生四人一組為對象，每組必須就「如何促進台日鐵道觀光交流」及「如何宣傳台日鐵道觀光魅力」等題目發揮創意，且登台展現團隊默契與企畫能力。