手工餅乾細膩精緻 成中秋節送禮新寵

2019-08-26 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



中秋節月餅、蛋黃酥很應景，但手工餅乾卻更受到年輕世代，以及對品味「食」尚有著高質感族群的青睞，現代人吃得巧，也要吃得精緻。其中，又以日式品牌手工餅乾，最受歡迎。

有著美日混血背景的手工餅乾品牌Aunt Stella，自日本東京來台紮根30年，詩特莉也培養了在地研發及設計團隊，將台灣特色食材結合美式手工餅乾食譜，並將東方節慶的線條花卉融入西式典雅的禮盒設計細節中，今年再度打造出令人耳目一新的中秋手工餅乾禮盒。

今年的Aunt Stella中秋節手工餅乾禮盒裡，也驚見全新的「鹹蛋黃玉米片」口味，嚴選屏東在地光滑圓潤、鹹香濃郁的鹹鴨蛋黃，結合詩特莉最具代表性的玉米片餅乾，吃得到鹹蛋黃與玉米脆片最原始單純的美味。

此外，去年秋季限定的「米香麻豆文旦餅乾」，今年中秋節也強勢回歸，Aunt Stella以日本山口縣手榨柚子原汁以及台灣在地「麻豆文旦醬」調配出柚香酸甜的黃金比例，搭配具台灣特色的脆粒爆米香，手工揉製後經低溫長時烘烤，一口咬下，除了享受米香在口中迸發的快感，清甜帶點微酸的柚子滋味也清爽迷人。

2019年Aunt Stella中秋禮盒的原創設計分為兩系列，其一以秋日午後為發想，使用夕陽般豔麗的橘紅為底，搭配盛開的金黃月見草，點綴具中秋感的金色弧線，有如夕陽閃耀落下的瞬間。

另一系列則以靛藍的秋夜為主題，火紅的楓葉在靜謐涼爽的夜空中閃動顯得格外動人貴氣，將唯美的秋景完整呈現於禮盒。

今年迎接第50個年頭的日本頂級甜點品牌YOKU MOKU，以最經典的「雪茄蛋捲」聞名半世紀，所有產品皆以北海道天然奶油、日本上白糖，以及高品質麵粉和蛋白製作，也因有別於月餅的高熱量與保鮮期短等特性，近年來在中秋禮品市場嶄露頭角。

今年中秋節YOKU MOKU共推出「花團滿月」和「金盛樂」二大系列，共五款的限量禮盒。花團滿月系列有「金秋綜合」、「中秋限定原味雪茄蛋捲20入」、「中秋限定雪茄薄片雙拼」三款禮盒。外盒使用七層烤漆打造，以細膩線條與多層次色彩描繪玉兔在象徵富貴的牡丹及祝福的百合花叢中尋覓高掛金月，富有濃厚佳節氛圍。三款禮盒皆內含金裝版的原味雪茄蛋捲，金秋禮盒與雙拼禮盒則多了濃郁香酥的雙層巧克力薄片和雙層白巧克力薄片。

金盛樂系列則共有「金盛樂」、「中秋盛樂」二款禮盒，盛樂意味滿載快樂美好。金盛樂禮盒以簡約香檳金呈現輕奢華質感，使用抽屜式設計，內含原味雪茄蛋捲、雙層可可巧克力薄片與雙層伯爵白巧克力薄片等三種口味，輕巧摩登不失份量。