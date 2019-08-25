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中秋節送起司塔、爆米花、日式餅乾 質感禮盒新裝上市

2019-08-25 18:45聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

今年中秋送禮，除了傳統糕點選項，西式、團購夯品也成為送禮新選擇，像是有著美日混血背景的手工餅乾品牌Aunt Stella詩特莉，將東方節慶的線條花卉融入西式典雅的禮盒設計細節中，打造出高質感的中秋手工餅乾禮盒；台灣爆米花品牌Magi Planet星球工坊今年集合多款國際得獎、人氣熱銷組合推出「中秋綵月禮盒」；日本PABLO起司塔來台第一個中秋節，也端出了超值預購PABLO mini禮盒；抹茶甜品專門店「一〇八抹茶茶廊」先前推出外皮烙印「中秋節快樂」的大判燒，更集結經典點心費南雪、瑪德蓮、牛軋糖推出系列禮盒。

Aunt Stella中秋禮盒的原創設計分為兩系列，其一以秋日午後為發想，使用夕陽般豔麗的橘紅為底，搭配盛開的金黃月見草，點綴具中秋感的金色弧線，有如夕陽閃耀落下的瞬間。而另一系列則以靛藍的秋夜為主題，火紅的楓葉在靜謐涼爽的夜空中閃動顯得格外動人貴氣，優雅大方的鐵製材質、具獨一紋路的松木禮盒、結合特選茶品牌的茶葉合作，各款精緻禮盒設計，適合作為貴賓贈禮、或親朋好友團圓相聚的美味茶點，即日起至9/13前下訂詩特莉指定中秋禮盒，最高享85折起。

Magi Planet星球工坊在中秋節推出人氣TOP3熱銷組，包含經典招牌口味「玉米濃湯」，滿足味蕾與口感上的雙重刺激；「雙色地瓜」使用台農57號黃金地瓜混合73號紫心地瓜，呈現地瓜的原始香氣；其中「焦糖鹹蛋黃」更是不能錯過的一款，以在地土產鹹鴨蛋結合手工熬煮糖漿、辣椒粉，鹹蛋黃的濃厚蛋香與後勁辛辣感在嘴中交疊，讓風味更顯立體。此外，也能在門市任選經典口味3件，優惠價480元，或經典口味任選2件+極致口味任選1件，優惠580元。

PABLO mini中秋禮盒包裝從插卡、貼紙到盒子，都充滿滿滿濃厚中秋味，即日起至9/5台北、台中門市，以及9/2登場的高雄快閃門市，展開PABLO mini陪過中秋禮盒預購活動。以直徑6.5公分與手掌心差不多大小的PABLO mini，兼具送禮多樣化與一個人輕鬆享用也剛剛好的需求，現烤出爐的PABLO mini中秋禮盒，有經典原味、草莓、抹茶、巧克力、蒙布朗、芒果、烤棉花糖巧克力、抹茶白玉多款口味，台北、台中2店預購任選口味買五送一(送價低口味)，高雄左營新光快閃門市以經典原味、巧克力、草莓、芒果、抹茶、蒙布朗6種口味組合進行預購，9/5前預購享400元優惠(原價468元)。

嚴選珍貴的京都宇治抹茶為基底的「一〇八抹茶茶廊」，可愛又充滿中秋氣氛的烙印大判燒推出時間為9/1至9/15，除了白麻吉大判燒為板橋環球店獨家，牛軋糖、費南雪、瑪德蓮中秋禮盒皆於即日起至9/15，於全台五間分店販售。此外，口感厚實、奶油香氣足的抹茶及原味費南雪、較蓬鬆均勻細膩的抹茶及原味瑪德蓮，每當出爐時，烘焙的氛圍總讓人駐足；抹茶、焙茶牛軋糖，茶的濃香、咬下去軟Q的口感，內含爽脆的杏仁果增添了禮盒的豐富性，部分禮盒加上中秋節封條、日本和紙裝飾及提袋，餽贈親朋好友視覺味覺都是一大享受。

「中秋綵月禮盒」售價400元至580元。圖／Magi Planet星球工坊提供
「中秋綵月禮盒」售價400元至580元。圖／Magi Planet星球工坊提供
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ㄧＯ八抹茶茶廊費南雪及瑪德蓮禮盒，售價568元至499元 。圖／一〇八抹茶茶廊提...
ㄧＯ八抹茶茶廊費南雪及瑪德蓮禮盒，售價568元至499元 。圖／一〇八抹茶茶廊提供
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PABLO mini中秋禮盒，台北、台中2店買五送一。圖／PABLO提供
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「秋嵐茶禮盒」內含詩特莉餅乾及京盛宇茶葉，售價1,050元。圖／Aunt Ste...
「秋嵐茶禮盒」內含詩特莉餅乾及京盛宇茶葉，售價1,050元。圖／Aunt Stella提供
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