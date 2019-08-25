日系柔美風格搶攻女性用戶 AVIOT無線耳機9月美型登台

2019-08-25 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



AVIOT WE-BD21d頸掛無線耳機，建議售價3,990元。圖／AVIOT提供 分享 facebook 真無線耳機熱潮越來越發燒，但大多數款式似乎都針對男性用戶設計。日系品牌AVIOT宣佈正式進軍台灣，首波即一次推出4款主打女性風格的無線耳機，除了強調全系列商品均由日本音頻職人設計，完全「日本調音Japan Tuned」，耳機造型及充電盒設計也延續日本一貫的細膩美學設計。

其中具有時尚酒紅色烤漆光澤的TE-D01d真無線耳機，採用頂級SoC QCC3026晶片，運用其極高的信號接收能力並搭配內置電線等設計，大幅降低在充滿高頻無線電波如捷運、火車等擠壓環境中容易斷訊的問題，耳機也可依照兩邊耳機電池電量多寡，進行主副耳機自動切換功能以提高續航力，特別適合通勤族使用。

而廣受日本粉領族喜愛的真無線耳機TE-D01g，則主打將精巧尺寸，可連續播放10小時，與充電盒一起使用更可使用長達50小時，還具有IPX7防水功能，不論是健身房運動時防汗、外出降雨，甚至是戴著洗澡都能輕鬆配戴，隨時隨地享受音樂。