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想跟上潮流？秋冬新裝必備元素搶先看！

2019-08-25 17:16聯合報 記者曾智緯╱即時報導

不只要穿出時髦，如何緊跟潮流感，才是時尚人的課題。A X Armani Exchange的男裝系列在新一季，結合了九〇年代懷舊感與色彩，形塑出動感的服裝輪廓。而Off-White早秋男裝源於「未完成」的概念，創造出一系列保留手工刻畫的設計，風格明確而吸引著同樣熱愛街頭文化的消費者們。

A X Armani Exchange秋冬男裝系列延續不羈的中性風格，設計靈感源於街頭服飾，融合運動元素與科技未來感細節，延續的品牌圖像Logo遍佈全身或裝飾於側面飾帶。色彩呈現經典的白色、黑色和海軍藍色，並延伸出午夜紫色、亮黃色、石榴紅、泥灰色及螢光銀。同時讓羽絨服使用Oversized的方式處理，推出不同款式，飾有標誌徽章、反光細節，或是具有學院氣息，試圖呼應美式學院風格。整個系列大量的運用紅色結合潛水布料、復古牛仔布搭配菱格天鵝絨、毛絨和羊毛織物等柔軟舒適而溫暖材質，顯得既流行又年輕化。

設計師Virgil Abloh擅長把「形而上」的概念，化作設計時的靈感，今年早秋系列男裝就凸顯了「未完成」的哲學。因此這系列清楚地呈現出他的想法，如刻意未處理的布邊，還有外套與長褲上以編織技法勾勒出文藝復興時期的畫作，也蓄意留白。白色Gore-Tex單品上帶有潦草的螢光色字跡，看來宛如被噴漆塗鴉的杜邦Tyvek防水透氣布，其印花圖案取材自米蘭的一處建築工地。部分的Logo T恤胸前以及亮橘色包款側邊，還印製了義大利文「incompiuto（未完成）」字樣。這與古老的日本美學「侘寂」有著類似的意念，讓不完美烘托出人們對於「完成」的想像。

Off-White早秋系列其中一套服裝看來宛如被噴漆塗鴉的杜邦Tyvek防水透氣...
Off-White早秋系列其中一套服裝看來宛如被噴漆塗鴉的杜邦Tyvek防水透氣布，其印花圖案取材自米蘭的一處建築工地。圖／Off-White提供
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Off-White早秋系列部分的Logo T恤胸前以及亮橘色包款側邊，還印製了義...
Off-White早秋系列部分的Logo T恤胸前以及亮橘色包款側邊，還印製了義大利文「incompiuto（未完成）」字樣。圖／Off-White提供
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A|X Armani Exchange秋冬男裝系列延續不羈的中性風格，設計靈感源...
A|X Armani Exchange秋冬男裝系列延續不羈的中性風格，設計靈感源於街頭服飾，融合運動元素與科技未來感細節。圖／嘉裕西服提供
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A|X Armani Exchange秋冬男裝系列延續不羈的中性風格，設計靈感源...
A|X Armani Exchange秋冬男裝系列延續不羈的中性風格，設計靈感源於街頭服飾，融合運動元素與科技未來感細節。圖／嘉裕西服提供
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