想跟上潮流？秋冬新裝必備元素搶先看！

2019-08-25 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



不只要穿出時髦，如何緊跟潮流感，才是時尚人的課題。A X Armani Exchange的男裝系列在新一季，結合了九〇年代懷舊感與色彩，形塑出動感的服裝輪廓。而Off-White早秋男裝源於「未完成」的概念，創造出一系列保留手工刻畫的設計，風格明確而吸引著同樣熱愛街頭文化的消費者們。

A X Armani Exchange秋冬男裝系列延續不羈的中性風格，設計靈感源於街頭服飾，融合運動元素與科技未來感細節，延續的品牌圖像Logo遍佈全身或裝飾於側面飾帶。色彩呈現經典的白色、黑色和海軍藍色，並延伸出午夜紫色、亮黃色、石榴紅、泥灰色及螢光銀。同時讓羽絨服使用Oversized的方式處理，推出不同款式，飾有標誌徽章、反光細節，或是具有學院氣息，試圖呼應美式學院風格。整個系列大量的運用紅色結合潛水布料、復古牛仔布搭配菱格天鵝絨、毛絨和羊毛織物等柔軟舒適而溫暖材質，顯得既流行又年輕化。