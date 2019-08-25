換季表款這樣挑！CK表緊抓女孩愛美的心

2019-08-25 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



今年秋冬CALVIN KLEIN watches + jewelry（簡稱CK表）推出全新的established系列小三針腕表，以鮮明的建築輪廓和色彩演繹這季的流行元素。來自英國的Olivia Burton則針對女孩們，打造了充滿浪漫風格的表款，同樣讓人著迷。

不管是簡約還是浪漫，都經得起時間的考驗，因此CK表在這一季依循了流行色彩中心的預測，採用純粹黑、極簡白、青石藍來裝飾表盤，推出全新的established系列小三針表款。品牌運用復刻設計加入建築線條感，打造出古典而現代的風格，表盤具有階梯式設計，並將位於6點鐘方向的小秒針做橫向區隔，上下側則以不同紋路處理，使整體感更加細膩。加上表殼的圓弧拋光處理，讓這款腕表帶出精緻感，無論是百搭的不鏽鋼表殼，或是展現優雅的玫瑰金設計，都能展現獨特個人品味。