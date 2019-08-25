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黑色才性感！裘莉、超模Sora都愛暗黑風禮服

2019-08-25 17:03聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

談到最喜歡穿黑色的女星，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）一定榜上有名。近來她忙著宣傳即將上映的迪士尼改編動畫真人版電影《黑魔女2》，一連幾件黑色系穿搭不只充分呼應劇中角色的人物特質，更展示了優雅神秘時尚感。

前陣子漫威宇宙第四階段大片《永恆族》（The Eternals）在美國聖地牙哥舉辦的動漫展活動上公布新加入的演員，而裘莉就是其中之一，當天她穿了Saint Laurent單肩黑洋裝出席，左邊肩膀上的挖空造型展現不對稱的設計感，搭配同色細跟高跟鞋更是俐落有型。而日前迪士尼D23博覽會上，她則是換穿英國新銳設計師DAVID KOMA打造的黑色小洋裝，薄紗長袖配上裙襬側邊開岔設計，大大增添性感風情。

另一方面，有「真人版NANA」之稱的韓國超模崔素拉（Sora Choi）則是顛覆許多新娘對白紗的迷思，選擇穿上黑色禮服嫁給攝影師男友Kove Lee。這套來自PRADA秋冬系列的服裝靈感源自科幻電影《科學怪人的新娘》 (Frankenstein and his Bride) 電影，在黑色布料上點綴了立體花朵裝飾，暗黑個性風中卻也不失小女人的可愛。

韓國超模崔素拉（Sora Choi）顛覆許多新娘對白紗的迷思，選擇穿上PRADA...
韓國超模崔素拉（Sora Choi）顛覆許多新娘對白紗的迷思，選擇穿上PRADA黑色禮服嫁給攝影師男友Kove Lee。圖／摘自IG
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安潔莉娜裘莉穿英國新銳設計師DAVID KOMA打造的黑色小洋裝現身迪士尼D23...
安潔莉娜裘莉穿英國新銳設計師DAVID KOMA打造的黑色小洋裝現身迪士尼D23博覽會。(美聯社)
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韓國超模崔素拉（Sora Choi）顛覆許多新娘對白紗的迷思，選擇穿上PRADA...
韓國超模崔素拉（Sora Choi）顛覆許多新娘對白紗的迷思，選擇穿上PRADA黑色禮服嫁給攝影師男友Kove Lee。圖／摘自IG
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安潔莉娜裘莉穿了Saint Laurent單肩黑洋裝出席美國聖地牙哥舉辦的動漫展...
安潔莉娜裘莉穿了Saint Laurent單肩黑洋裝出席美國聖地牙哥舉辦的動漫展活動。圖／Saint Laurent提供
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