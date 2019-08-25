黑色才性感！裘莉、超模Sora都愛暗黑風禮服

2019-08-25 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



談到最喜歡穿黑色的女星，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）一定榜上有名。近來她忙著宣傳即將上映的迪士尼改編動畫真人版電影《黑魔女2》，一連幾件黑色系穿搭不只充分呼應劇中角色的人物特質，更展示了優雅神秘時尚感。

前陣子漫威宇宙第四階段大片《永恆族》（The Eternals）在美國聖地牙哥舉辦的動漫展活動上公布新加入的演員，而裘莉就是其中之一，當天她穿了Saint Laurent單肩黑洋裝出席，左邊肩膀上的挖空造型展現不對稱的設計感，搭配同色細跟高跟鞋更是俐落有型。而日前迪士尼D23博覽會上，她則是換穿英國新銳設計師DAVID KOMA打造的黑色小洋裝，薄紗長袖配上裙襬側邊開岔設計，大大增添性感風情。