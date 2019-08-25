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忠誠的女權擁護者！香奈兒宣布 小丑女瑪格羅比代言嘉柏麗香水

2019-08-25 14:18聯合報 記者劉小川╱即時報導

法國精品香奈兒（CHANEL）旗下香氛系列中，最具個人形象的「嘉柏麗香水」，宣布邀請小丑女瑪格羅比（Margot Robbie）擔任代言人，她日前受訪，表示很開心有這個機會，更深入了解香奈兒與其背後工藝與藝術表現，對她來說，從小就認為香水是女人的象徵，每個時期不同的人格特質轉換，都代表著不同香味，也能喚醒各種時期的重要記憶。

瑪格羅比與香奈兒建立長期合作關係，她也自認是絕對的女權主義者，如同香奈兒女士一樣，她除了是好萊塢明星，現在也與朋友創立製作公司，同時身兼女主角、女電影製作人與女創作者，她也透露，曾經看劇本時，「想嘗試飾演男性角色，因為女性角色往往沒那麼令人痛快發揮」。

提到自己與香奈兒女士的相似之處，瑪格羅比說，「我與香奈兒女士最相似之處，就是同為女企業家」，認為雙方都想打破陳規，完全釋放自己，勇於體驗這世界中的任何美好與不美好。她也因為更徹底了解香奈兒的品牌歷史與精神，認為香奈兒女士與她對於世界都有相同感觸，「因為創意而感到自我解放，並恣意欣賞這亂中有美、隨心所欲的世界」。

當瑪格羅比還小時，就認識香奈兒這品牌，認為香奈兒代表著優雅與經典，如今成為嘉柏麗香水的代言人，她人為該款香水很適合自己，嘉柏麗香水的香調，兼具女性化與力量，渾然天成的特質，能散發出個人魅力，獨特又有活力。

她認為，不同香水就代表著不同個性，瑪格羅比從媽媽的梳妝台上，那一瓶瓶的香水中，認識到「女性的象徵」，想著自己總會開始噴香水，「輕輕一噴，我就能立刻明白自己究竟是誰，找到自我定位」。

瑪格羅比還透露，飾演不同角色時，會挑選適合的香水，因為她發現，特定的氣味，能將人引導到特定的時間、地點與感情狀態，讓她更能進入角色，感受不同角色中人生的各種起伏。

可能很多人都覺得，女權主義者不代表有著女人味，瑪格羅比卻持反對意見，她認為女性很堅強，但不代表要隱藏女性化的一面，「女人可以保有柔美的特質，同時卻又充滿力量」。

香奈兒女權品牌

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