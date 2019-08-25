電影擬音大師胡定一 首度「噪集」現場演

2019-08-25 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



今年台北藝術節全由來自新加坡的鄧富權策展，先前映演節目《鹽》、《公主煉成記》、《非跳不可》等都觀念性強，引發熱烈討論。接下來來自亞洲各地的節目也頗見新意，不妨挑幾檔欣賞，搭上新浪潮。

中國創作者小珂、子涵《中文名》，將CHINA和NAME合併再造CHINAME，針對Chinese的身分在不同地區展開調研，形成不同版本的現場，很呼應藝術節主題「我們（沒）有認同」。8月27日至9月1日在濕地3樓展出展覽訪談紀錄片與人物肖像，8月27、28日與12位觀眾一對一視訊訪談。

邀各界音樂家即興演出的《噪集》，去年演出頗受好評，今年以「無主之島」為主題，由日本即興音樂家大友良英、新加坡的袁志偉、中國的顏峻、韓國的柳漢吉組成FEN-Far East Network共同創作，兩晚演出內容不同。

第一晚 FEN 與八位台灣樂手一起表演，從二重奏、三重奏、四重奏等不斷變化，猶如自然界此起彼落的運動變遷。第二晚由藝術家許家維關於馬祖外海一座廟宇的錄像作品《鐵甲元帥─龜島》與《鐵甲元帥－靖思村》開場，之後由FEN和南管藝術家黃俊利、台灣電影界擬音大師胡定一合演，8月28日至8月29日在空總台灣當代文化實驗場舉行。該場可先向空總索票。

曾獲香港藝術發展獎的香港創作家鄭得恩，以他的外祖父在60年代登上一艘船的貨艙、從香港飄洋過海移民到南非的故事，結合影像、故事、演講、自然科學、歷史及戲曲身體表演，從思索不同物種的前世今生出發，找尋邁向未來的啟示，今日看來更有啟發。8月31日至9月1日在中山堂光復廳演出。

跨領域藝術家劉純良原名《食物演奏會》的《發酵中：傾聽》，是台澳共製的三年發展創作計畫，作品以「保存」為核心，探查情感、生命與時間的關係，並探問「轉化」、「等待」、「毀壞」等食物與人類生命的歷程。觀眾須走動式參與。8月31日至9月1日在台北市民生東路良日激動所演出。