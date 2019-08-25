台大國際科學營 台日高中生聯手研究真菌奪冠

2019-08-25 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



台灣大學本周舉行第一屆國際高中青年科學創新營，以「量子計算」和「生命科學」為主題，邀國內5所頂尖高中，和日本、尼泊爾等8國高中生齊聚研習和競賽。台大23日下午在凝態科學中心舉行競賽頒獎典禮，第一名團隊由台灣和日本學生組成，獨得3000美元獎勵。

第一名隊伍由北一女中黎芷嘉、建國中學林紓均，以及日本東京廣尾高校司馬茜組成，他們都是即將升高三的學生。他們選擇生命科學組，營隊期間在台大植微系教授陳穎練的實驗室做實驗，希望從現有藥物中，找出能治療真菌感染（例如香港腳）疾病的藥物。

黎芷嘉說，競賽還要求各隊要有創新的idea，他們思考與AI結合，運用AI的機器學習技術，訓練機器辨識有關化合物結構的影響，幫忙篩選出可行的物質，縮小做實驗的範圍。

發起本屆營隊主題的台大物理系教授傅昭銘說，參與的高中生已是各國菁英，他們一開始無法想像要完成這麼大的專案，不過到了第二、第三天，大家的進度就「jump上去」，往前大躍進。他認為，這是因好的團隊合作，讓各組順利想出好的題目和執行方式。

傅昭銘說，參與學生在「量子計算」和「生命科學」選一組，台大發現選擇「量子計算」組的學生較多，反映這是當前受矚目的技術。美國IBM總部與台大合作，本次也開放實驗室，釋出實作機會，給對電腦資訊、量子科學感興趣的學生學習。有帶隊老師也表示想來念書。

本營隊由台大國際處主辦，邀數個新南向國家學生參與。台大副國際長林璧鳳說，新南向生過去來台大，傾向念食品科學，現在則想讀機械等工業相關科系，和當地產業發展有關。

新南向政策帶動人才流動，傅昭銘說，台大想找新南向國家中最好學校裡的優秀學生，將來他們能成為台灣的盟友，幫助台灣與跟國際產生連結。