親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
白鹿颱風撲南台
鬼月時節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

台大國際科學營 台日高中生聯手研究真菌奪冠

2019-08-25 00:11聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

台灣大學本周舉行第一屆國際高中青年科學創新營，以「量子計算」和「生命科學」為主題，邀國內5所頂尖高中，和日本、尼泊爾等8國高中生齊聚研習和競賽。台大23日下午在凝態科學中心舉行競賽頒獎典禮，第一名團隊由台灣和日本學生組成，獨得3000美元獎勵。

第一名隊伍由北一女中黎芷嘉、建國中學林紓均，以及日本東京廣尾高校司馬茜組成，他們都是即將升高三的學生。他們選擇生命科學組，營隊期間在台大植微系教授陳穎練的實驗室做實驗，希望從現有藥物中，找出能治療真菌感染（例如香港腳）疾病的藥物。

黎芷嘉說，競賽還要求各隊要有創新的idea，他們思考與AI結合，運用AI的機器學習技術，訓練機器辨識有關化合物結構的影響，幫忙篩選出可行的物質，縮小做實驗的範圍。

發起本屆營隊主題的台大物理系教授傅昭銘說，參與的高中生已是各國菁英，他們一開始無法想像要完成這麼大的專案，不過到了第二、第三天，大家的進度就「jump上去」，往前大躍進。他認為，這是因好的團隊合作，讓各組順利想出好的題目和執行方式。

傅昭銘說，參與學生在「量子計算」和「生命科學」選一組，台大發現選擇「量子計算」組的學生較多，反映這是當前受矚目的技術。美國IBM總部與台大合作，本次也開放實驗室，釋出實作機會，給對電腦資訊、量子科學感興趣的學生學習。有帶隊老師也表示想來念書。

本營隊由台大國際處主辦，邀數個新南向國家學生參與。台大副國際長林璧鳳說，新南向生過去來台大，傾向念食品科學，現在則想讀機械等工業相關科系，和當地產業發展有關。

新南向政策帶動人才流動，傅昭銘說，台大想找新南向國家中最好學校裡的優秀學生，將來他們能成為台灣的盟友，幫助台灣與跟國際產生連結。

人才有進有出，面對台灣頂尖學生赴海外發展，傅昭銘表示不必害怕，而是要創造有利的環境，讓他們的心願意回來，比較重要。優秀學生若赴海外學頂尖技術，回國後成為台灣產業領頭羊，也不是損失。

台大首辦國際高中生科學營，北一女中黎芷嘉（左一）、建國中學林紓均（右）與日本廣尾...
台大首辦國際高中生科學營，北一女中黎芷嘉（左一）、建國中學林紓均（右）與日本廣尾高校司馬茜（左二）奪冠，獎金3000美元。頒獎人為台大副校長既國際長周家蓓（右二）。記者潘乃欣／攝影
分享

台大AI

相關新聞

國際超模助陣、婚前健檢 台灣婚紗跨界合作搶客

2019-08-24 21:35

愛心氣墊粉餅超可愛！「Za柔光特調輕氣墊」3合1特調色譜打造高顏值

2019-08-24 18:42

信義區百貨聯手開創「深夜經濟」 宵夜場又有新據點

2019-08-24 18:01

新加坡夢幻鍋物「美滋鍋」台灣首店插旗信義區 吃到凌晨6點也沒問題！

2019-08-24 17:59

初秋美唇就靠這幾款！「煉瓦色」、「乾燥果昔色」好感度UP又顯白

2019-08-24 17:33

張滿月社長這鞋很百搭 《德魯納酒店》演員戲外拍照也太逗趣

2019-08-24 16:41

「史努比太空人」太可愛！東京晴空塔×史努比限定特展 只到10／14

2019-08-24 15:51

每周2~3次「面膜保養」 這麼做抗老、逆齡更加分

2019-08-24 14:22

世界最美咖啡館 帶來「超蝦」義大利麵

2019-08-24 14:00

東京80年鰻魚老舖來台 超奢華鰻魚飯滿出漆器餐盒！

2019-08-24 13:56

無毒．慢食當道 來吃點好的蛋白質吧！

2019-08-24 13:52

親子幸福小「食」光 一起動手烘焙

2019-08-24 13:47

高雄人或名字有「泉、成」就送沙茶醬！76年老店「汕頭泉成沙茶鍋」進駐台中

2019-08-24 13:10

1～7月銷售前五大車款 銷售神車是他

2019-08-24 13:03

我國人赴日突發急病治療中 外交部：持續關切

2019-08-24 11:30

裘莉送梅鐸斯上學 搭優雅CELINE新款和上鏡率最高LV墨鏡

2019-08-24 10:36

悅讀書房／公園有鷹 版畫刻出都會生態美

2019-08-24 10:27

悅讀書房／薩賓娜之死 入圍曼布克文學獎的首本漫畫

2019-08-24 10:26

悅讀書房／梅爾維爾、馬奎斯、萊辛 全新譯校本報到

2019-08-24 10:26

悅讀書房／19世紀那條地鐵 載過多少黑奴逃亡？

2019-08-24 10:00

新象拍賣會即將開槌 創拍賣史上最多張大千拍品紀錄

2019-08-24 03:43

曼谷文華東方公寓攻頂端市場 入住如五星酒店

2019-08-23 23:59

LV Versace 腕表、包包配成套 「衣」起趕流行

2019-08-23 23:40

棉花糖女孩 「泳」敢發聲

2019-08-23 23:28

快幫大師補給！「寶可夢玩家」到4餐廳吃飯　免費送飲料、套餐升級

2019-08-23 21:24

孫芸芸坐鎮微風信義之夜 業績衝上4.6億創4年來新高

2019-08-23 21:02

ØZI微風信義之夜 刷10萬要跟媽媽報備？先買再說

2019-08-23 20:35

「MUJI無印良品」景美門市開幕 循環扇、懶骨頭、床組都有限定優惠

2019-08-23 20:31

微風信義之夜 Akemi嬌嗔嗆錦榮「鑽石我自己買」

2019-08-23 20:16

微風信義之夜不走紅毯 孫芸芸坐鎮YUN YUN SUN衝業績

2019-08-23 19:33

牛排鋪滿看不見飯 台中科博商圈隱藏店CP高征服肉肉控

2019-08-23 18:46

玩食新創意！舊振南「真人版扭蛋機」限期3天快閃

2019-08-23 17:51

7-11的可愛小物又來啦！「BT21超級巨星公仔」、「森林家族公仔」一定要收整套

2019-08-23 17:48

宇宙明星「BT21」進軍HOLA！18款「台灣限定」居家好物讓鐵粉全面失控

2019-08-23 16:48

香菜、花生、麥芽糖遇上滑嫩豆花 台北永康街「白水豆花」IG打卡新夯點

2019-08-23 16:27

珍珠之王MIKIMOTO旗艦開幕 3億頂級珠寶亮相

2019-08-23 16:15

星戰迷必收！全球限量HYM Seed黑膠智慧音響星際大戰系列款

2019-08-23 15:53

衛武營登美國《時代》雜誌「2019年世界最佳景點」

2019-08-23 13:32

1年只有1次！成人也可以「變裝玩東京迪士尼」　快換公主裝去城堡打卡

2019-08-23 13:32
看更多

熱門文章

氣象局：白鹿颱風中心午後登陸 南部風雨將增強

2019-08-24 08:21

白鹿颱風威脅仍在 花蓮台東高雄明部分停班停課、金門放半天颱風假

2019-08-24 21:52

蘇貞昌抽查停班縣市應變中心 韓國瑜獲肯定 澎湖出包

2019-08-24 09:35

白鹿暴風圈進入東南部近海 鄭明典：午後數小時內登陸

2019-08-24 07:43

白鹿暴風圈已進入巴士海峽 台東嚴防超大豪雨

2019-08-24 05:17

蘇貞昌找嘸人轉語音 澎縣府：院長打到縣長舊手機號碼

2019-08-24 13:09

白鹿壓境韓國瑜加強防洪 仁武居民驚：路不見了？

2019-08-24 11:25

白鹿午後登陸 深夜有機會解除陸警

2019-08-24 12:20

男體重168 愛吃肉燥飯 飲料當水喝 如何減掉54公斤？

2019-08-24 09:40

澎湖縣長在這裏 澎防部披露與賴峰偉同開防颱會議

2019-08-24 20:08

輕颱白鹿1610出海！高屏、台南嚴防短時間強降雨

2019-08-24 16:48

吳德榮：熱擾動發展 下周四、五是否影響台灣待觀察

2019-08-24 08:04

影／白鹿瞬間風力太強 台東中華大橋北端測速器慘斷頭

2019-08-24 10:10

腦筋急轉彎？蘇問「沿海和市區」有無撤離 韓沒被考倒

2019-08-24 15:34

午後盡量別外出！7級暴風圈通過台南機率達97％

2019-08-24 10:08

輕颱白鹿預計1、2小時後出海 南部雨勢將增強

2019-08-24 15:17

白鹿颱風登陸屏東滿州 露出狂風驟雨真面目

2019-08-24 15:34

信義區百貨聯手開創「深夜經濟」 宵夜場又有新據點

2019-08-24 18:01

韓國瑜攀護欄視察抽水站 綠議員：終於知道怎麼當市長

2019-08-24 12:10

白鹿颱風停班停課 黃偉哲：陣風達10級以上

2019-08-24 12:11

神經科祖師爺洪祖培辭世 秀傳副院長王宗倫發文感念

2019-08-24 12:31

白鹿颱風豪雨 鹿野鄉村道路積水4人受困幸獲救

2019-08-24 15:34

白鹿無情風雨 台東2老婦人路邊賣菜賣火龍果

2019-08-24 11:29

新加坡夢幻鍋物「美滋鍋」台灣首店插旗信義區 吃到凌晨6點也沒問題！

2019-08-24 17:59

花東、南投陸警解除！氣象局估23：30前本島脫離暴風圈

2019-08-24 20:58

輕颱白鹿風強雨驟 全台停電1萬4千多戶

2019-08-24 11:34

颱風白鹿快速移動登陸屏東 本島夜間脫離暴風圈

2019-08-24 14:03

裘莉送梅鐸斯上學 搭優雅CELINE新款和上鏡率最高LV墨鏡

2019-08-24 10:36

豪雨成災菜價齊漲 高麗菜一顆要價200元

2019-08-24 16:27

白鹿強陣風吹垮路樹 台南兩車遭殃

2019-08-24 19:43

輕颱白鹿登陸恆春半島 居民：風力還不如「落山風」

2019-08-24 12:00

颱風白鹿暴風圈上午觸陸 中心可能登陸恆春半島

2019-08-24 09:33

道路指示牌被吹得搖搖欲墜 警方火速拆除

2019-08-24 15:33

台灣本島全面解除「白鹿」陸警 大台北嚴防強風

2019-08-24 23:42

最高薪76K！桃捷徵才開56個職缺 今吸引1294人報考

2019-08-24 16:15

白鹿颱風下午轉強 南警局長：積水路段超前管制

2019-08-24 13:38

影／花蓮大雨不斷 溪水滾滾聲東勢驚人

2019-08-24 10:54

殺破狼周運勢／獅子、射手適合跟老闆談加薪 天蠍遇一見鍾情天菜

2019-08-25 00:00

「史努比太空人」太可愛！東京晴空塔×史努比限定特展 只到10／14

2019-08-24 15:51

昔日大台北「最大荷花池」復活了！賞花還可去逛老街、玩遙控車

2019-08-24 23:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top