國際超模助陣、婚前健檢 台灣婚紗跨界合作搶客

2019-08-24 21:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ╱即時報導



台灣婚紗市場競爭激烈，再加上適逢華人忌諱的鬼月檔期，本土品牌業者紛紛推出新方案搶客。無論是與飾品品牌跨界合作、打造期間限定婚攝聯名等等，都讓新人能有更多豐富選擇。

Nicole + Felicia積極拓展海外市場，同時也加強與海外攝影師、古堡拍攝的合作業務，日前釋出的秋冬形象照更特別請到蕾哈娜（Rihanna）御用的攝影師Dennis Leupold掌鏡，找來傳奇精靈超模代表之一的Jessica Stam、維密天使Elsa Hosk擔任主角，展現與國際時尚接軌的野心。林莉婚紗LinLi Boutique在店內增設飾品專區，展售台灣名媛設計師盧南君(娃娃)自創飾品Momos march的作品，約一至兩個月會更換陳列最新系列，讓顧客邊挑婚紗、禮服也可順便找尋適合的飾品。