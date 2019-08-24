國際超模助陣、婚前健檢 台灣婚紗跨界合作搶客
2019-08-24 21:35
聯合報 記者吳曉涵
╱即時報導
台灣婚紗市場競爭激烈，再加上適逢華人忌諱的鬼月檔期，本土品牌業者紛紛推出新方案搶客。無論是與飾品品牌跨界合作、打造期間限定婚攝聯名等等，都讓新人能有更多豐富選擇。
Nicole + Felicia積極拓展海外市場，同時也加強與海外攝影師、古堡拍攝的合作業務，日前釋出的秋冬形象照更特別請到蕾哈娜（Rihanna）御用的攝影師Dennis Leupold掌鏡，找來傳奇精靈超模代表之一的Jessica Stam、維密天使Elsa Hosk擔任主角，展現與國際時尚接軌的野心。林莉婚紗LinLi Boutique在店內增設飾品專區，展售台灣名媛設計師盧南君(娃娃)自創飾品Momos march的作品，約一至兩個月會更換陳列最新系列，讓顧客邊挑婚紗、禮服也可順便找尋適合的飾品。
頂級手工訂製婚紗禮服GINGER CHEN WEDDING，以期間限定至9月15日的方案聯名知名婚攝 「綠攝影像 」，一次備足包含婚紗拍攝到婚禮當天的現場紀錄、禮服造型等等。蘇菲雅婚紗則是搶先曝光2020早鳥專案，八月底前除了有最低6折的優惠，還送上手工婚鞋、婚戒獨家專案及婚前健檢特惠，以滿足更全面的需求。
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