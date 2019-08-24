信義區百貨聯手開創「深夜經濟」 宵夜場又有新據點

2019-08-24 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台北信義區是百貨超級戰區，但過去看完場晚間電影或想跟朋友續攤聚會，隨著百貨打烊後想找間餐廳，可說不是件容易的事。但現在，光是新光三越台北信義新天地就有10家以上深夜美食，ATT 4 FUN則打出「深夜火鍋」招牌，繼海底撈、撈王、辛殿後，來自新加坡以女性客層為主打的美顏健康概念火鍋「美滋鍋」來台首店也落腳於ATT 4 FUN，營業時間更從上午11點營業到凌晨6點，將於8月30日試營運、9月17日正式開幕。預計於10月下旬開幕的遠百信義A13，也將跟進信義區百貨「深夜美食」與「餐酒館」趨勢，信義區「深夜經濟」規模再下一城，儼然已成為信義商圈的代表特色。

ATT 4 FUN本身就是個強調夜間娛樂的購物商場，營業至凌晨3～4點的就有Wave、Ai兩家夜店，以及Pong、Frank兩家Pub，更需要深夜美食來滿足消費者的胃。目前深夜美食餐廳除了從早餐就開始營業的樂子外，還有辛殿、乾杯、海底撈、撈王、Thai J ，而進駐7樓即將開幕的美滋鍋Beauty in the Pot，營業時間甚至拉長到清晨6點，打破海底撈營業至凌晨4點的紀錄，半夜隨時想吃鍋，不再是難事。

ATT 4 FUN協理何默真表示，信義區有許多本地客、觀光客，很多人看完晚場電影、逛完街想續攤，都有想坐下來吃東西的需求，加上ATT 4 FUN本身就是個大夜店，共有4家夜店、Pub，這時商場內營業至凌晨、清晨的深夜美食，就可滿足夜店客人散場後的需求。

信義商圈的深夜美食概念，可說是從去年9月下旬新光三越台北信義新天地A9改裝後，6、7樓餐廳街共匯聚20家話題餐廳，當中就有10家營業時段到凌晨深夜，一舉打響信義區「深夜食堂」與「大人系餐飲」的知名度。

A9當時引進首度進駐百貨的橘色涮涮屋，一天五個時段，至今仍是幾乎滿檔，尤其正餐、宵夜時段更是常態滿檔狀態，沒有預約情況下，根本很難入店吃得到。相較街邊店，老鼎旺在百貨店春夏、秋冬的業績幾乎沒太大落差，可說是不分季節受歡迎。另外，威士忌酒吧小後苑，晚間7、8點後的業績，更占全日業績7成，人氣可說愈夜愈high。A11的一蘭拉麵24小時經營，除了正餐時段，晚上10點到凌晨2點的消費需求也很旺盛。