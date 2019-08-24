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信義區百貨聯手開創「深夜經濟」 宵夜場又有新據點

2019-08-24 18:01聯合報 記者江佩君╱即時報導

台北信義區是百貨超級戰區，但過去看完場晚間電影或想跟朋友續攤聚會，隨著百貨打烊後想找間餐廳，可說不是件容易的事。但現在，光是新光三越台北信義新天地就有10家以上深夜美食，ATT 4 FUN則打出「深夜火鍋」招牌，繼海底撈、撈王、辛殿後，來自新加坡以女性客層為主打的美顏健康概念火鍋「美滋鍋」來台首店也落腳於ATT 4 FUN，營業時間更從上午11點營業到凌晨6點，將於8月30日試營運、9月17日正式開幕。預計於10月下旬開幕的遠百信義A13，也將跟進信義區百貨「深夜美食」與「餐酒館」趨勢，信義區「深夜經濟」規模再下一城，儼然已成為信義商圈的代表特色。

ATT 4 FUN本身就是個強調夜間娛樂的購物商場，營業至凌晨3～4點的就有Wave、Ai兩家夜店，以及Pong、Frank兩家Pub，更需要深夜美食來滿足消費者的胃。目前深夜美食餐廳除了從早餐就開始營業的樂子外，還有辛殿、乾杯、海底撈、撈王、Thai J ，而進駐7樓即將開幕的美滋鍋Beauty in the Pot，營業時間甚至拉長到清晨6點，打破海底撈營業至凌晨4點的紀錄，半夜隨時想吃鍋，不再是難事。

ATT 4 FUN協理何默真表示，信義區有許多本地客、觀光客，很多人看完晚場電影、逛完街想續攤，都有想坐下來吃東西的需求，加上ATT 4 FUN本身就是個大夜店，共有4家夜店、Pub，這時商場內營業至凌晨、清晨的深夜美食，就可滿足夜店客人散場後的需求。

信義商圈的深夜美食概念，可說是從去年9月下旬新光三越台北信義新天地A9改裝後，6、7樓餐廳街共匯聚20家話題餐廳，當中就有10家營業時段到凌晨深夜，一舉打響信義區「深夜食堂」與「大人系餐飲」的知名度。

A9當時引進首度進駐百貨的橘色涮涮屋，一天五個時段，至今仍是幾乎滿檔，尤其正餐、宵夜時段更是常態滿檔狀態，沒有預約情況下，根本很難入店吃得到。相較街邊店，老鼎旺在百貨店春夏、秋冬的業績幾乎沒太大落差，可說是不分季節受歡迎。另外，威士忌酒吧小後苑，晚間7、8點後的業績，更占全日業績7成，人氣可說愈夜愈high。A11的一蘭拉麵24小時經營，除了正餐時段，晚上10點到凌晨2點的消費需求也很旺盛。

新光三越台北信義新天地A9店長孫紹堃表示，台北的深夜美食很多都是分散在各地的，當初設定「深夜食堂」，除了看到信義區深夜美食的缺口外，也看到都會人喜歡「小酌一杯」的流行，因此館內餐廳也以餐酒館為一大特色。深夜食堂概念推出後，受到很大的迴響，目前已經有不少餐廳評估往後延長營業時間的方案。若遠百信義A13也加入擴大深夜美食，預計將發揮群聚效益，未來香堤廣場方圓500公尺，可能就有30、40家深夜美食，也是信義商圈最大的特色優勢之一。

新光三越台北信義A9威士忌酒吧「小後苑」，晚間7、8點後的業績，占全日業績7成，...
新光三越台北信義A9威士忌酒吧「小後苑」，晚間7、8點後的業績，占全日業績7成，愈晚愈熱鬧。圖／摘自小後苑粉絲團
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信義商圈人行空橋串連各據點，讓消費者逛街更輕鬆方便，也是信義區百貨商場群聚的優勢。本報資料照
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粉色系的設計與大型粉色熊是「美滋鍋」店內的一大特色。圖／摘自IG：ui_c_su...
粉色系的設計與大型粉色熊是「美滋鍋」店內的一大特色。圖／摘自IG：ui_c_sui
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美滋鍋一店一特色，圖為美滋鍋新加坡Jewel商場分店，走的是夢幻Tiffany藍。圖／樂天餐飲集團提供
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信義區的夜店娛樂，也是造就「深夜美食」崛起的因素，圖為ATT 4 FUN的AiNIGHTCLUB。圖／摘自AiNIGHTCLUB粉絲團
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新加坡樂天餐飲集團主打養顏美容健康概念火鍋的「美滋鍋」，來台首店落腳於ATT 4...
新加坡樂天餐飲集團主打養顏美容健康概念火鍋的「美滋鍋」，來台首店落腳於ATT 4 FUN 7樓。圖／摘自IG：mapplewong
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橘色涮涮屋百貨首店進駐新光三越台北信義A9後，開幕至今每天各時段幾乎都是滿檔狀態...
橘色涮涮屋百貨首店進駐新光三越台北信義A9後，開幕至今每天各時段幾乎都是滿檔狀態，需提前預約。圖／新光三越提供
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ATT 4 FUN 6樓的海底撈營業至凌晨4點。圖／摘自海底撈粉絲團
ATT 4 FUN 6樓的海底撈營業至凌晨4點。圖／摘自海底撈粉絲團
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