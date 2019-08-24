新加坡夢幻鍋物「美滋鍋」台灣首店插旗信義區 吃到凌晨6點也沒問題！

2019-08-24 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



台北即將進駐首家以女性為主題的鍋物餐廳，來自新加坡的「美滋鍋Beauty in the Pot」，是新加坡樂天餐飲集團首間火鍋概念店，主打養顏美容健康概念火鍋，來台首店落腳於ATT 4 FUN商場7樓，因應信義區商圈生活型態，從上午11點營業到凌晨6點。

台灣人愛吃鍋，從百元平價個人鍋到高檔千元火鍋，口味從酸菜白肉鍋、四川麻辣鍋、日式涮涮鍋、南洋風味鍋等都各有愛好者，從「2018台灣連鎖店年鑑」的數據顯示，全台連鎖加盟餐飲品牌中有4成是火鍋店，光是台灣一年火鍋商機就是百億元起跳。現在新加坡樂天餐飲集團的美滋鍋，更是以「她經濟」為主要切點，搶進台灣火鍋市場。

美滋鍋以養顏美容健康為訴求，樂天餐飲集團總裁蔡智勇表示，希望融合四川麻辣、日本涮涮鍋、台灣藥膳養生等三大火鍋精華之大成，再注入新加坡美食元素，打造專為女性客層的優雅火鍋體驗。從2014年創立至今，在新加坡、馬來西亞、香港、緬甸開設12間分店，每日單店來客平均為800至1,000名，客單價約落在新台幣800元。

美滋鍋主打特色，每日新鮮熬煮的膠原蛋白養顏美容鍋、結合台灣藥膳養生、四川麻辣香料共六款招牌特製鍋底，220種新鮮食材選擇，依口味與食材搭配現場26種調味醬料。美滋鍋台灣菜色的中有人氣必點炸響鈴、酥炸魚皮、軟骨爽脆丸、魚子蝦滑等原汁原味引進台灣，每天廚房新鮮製作。為創造差異化與在地化，預計將增加台灣產地直送系列。

美滋鍋各分店一店一特色，台北店打造270坪粉嫩清新的空間，還有獨家訂製無煙鍋火鍋台、桌邊剝蝦服務，讓火鍋愛好者吃頓火鍋也可以從裡美到外。

台灣美滋鍋

地址：台北市信義區松壽路12號7樓（ATT 4 FUN商場內）

開幕：8月30日試營運、9月17日正式開幕

電話：02-7737-8758

營業時間：11:00am～06:00am（最後點單04:00）