初秋美唇就靠這幾款！「煉瓦色」、「乾燥果昔色」好感度UP又顯白

2019-08-24 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



今年初秋的美唇時尚，顯白又能讓好感度加分的「紅棕煉瓦色」、「乾燥果昔色」是必備色選，質地輕盈的唇萃、唇霧依舊當道，唇膏則主打絲絨霧光、水透光感兩種路線，讓消費者各取所好。初秋開架唇彩新品包括大勢韓星朴志訓代言的I’M MEME我愛心機好感乾燥唇萃與我愛心機好感冷露唇萃、推出全新4色的巴黎萊雅持色印記空氣吻唇露、全新6色的MAYBELLINE媚比琳極綻色絲絨霧光唇膏－微醺系列、限定色的OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏等，趕快為化妝包添新貨吧！

●I’M MEME我愛心機好感乾燥唇萃、我愛心機好感冷露唇萃

除了歌唱、主持之外，朴志訓近期忙著拍攝將在9月開播的新戲《花黨：朝鮮婚姻工作所》，於古裝劇中擔任男主角，這次詮釋I’M MEME我愛心機好感唇萃系列，以清新優雅的造型增添神秘成熟韻味，打造宛若天生的好感顏。迎接夏末初秋的換季時節，I’M MEME精選番茄紅、爛莓紅、西柚橘、蜜桃粉等10款熱門鮮果色，融合初秋的暖大地色調，一抹提亮膚色，並且設計了兩種質地，包括絲柔粉霧感的我愛心機好感乾燥唇萃、帶光澤感的我愛心機好感冷露唇萃。

I’M MEME我愛心機好感乾燥唇萃將鮮果色加入牛奶優格特調成果昔色，薄擦一層呈粉霧感，以指腹就可輕鬆拍出暈染美唇，厚擦兩層則為時髦的果昔絲絨霧感，主打色為「001高顏值蘋果粉」、「004極溫柔蜜桃粉」；我愛心機好感冷露唇萃將鮮果色特製成混著冷露的果醬質地，輕盈點亮juicy嘟嘟美唇，襯出明亮膚色，主打色為「001零負評西瓜紅」、「002零傷害番茄紅」。

●巴黎萊雅持色印記空氣吻唇露秋季新色

被粉絲暱稱為「小鋼筆」的巴黎萊雅持色印記空氣吻唇露，自去年底推出後即在小紅書、Dcard、PTT等網路平台大引起熱烈討論，創下上市首月熱銷近3萬支的佳績，今年9月再推出全新4色，以巴黎落日餘暉為靈感，將「煉瓦色」等大勢色系做為基調，搭配獨家唇露成分與特殊持色吻唇科技，透過超薄膜技術感受有如裸唇般的輕盈空氣感，成就秋冬最美日落唇色。

在全新4色中，鮮橙色調的「127悸動」屬於韓妞必備的烈焰色；玫粉色的「128眷戀」溫柔甜美；主打色「129主導」的煙燻玫瑰色是時尚必收色；另一款主打色「130自信」是百搭紅棕日落色。

●MAYBELLINE媚比琳極綻色絲絨霧光唇膏－微醺系列

MAYBELLINE媚比琳極綻色絲絨霧光唇膏從前年的焦糖拿鐵色、去年的奶霜玫瑰色，都引起包色缺貨風潮，今年秋季推出全新6色，承襲絲絨奶霜質地，以獨家科技高濃度3D霧光複合粒子打造柔霧美唇。

MAYBELLINE媚比琳以秋冬時尚周最流行暖色為主軸，結合紐約6區不同的獨特活力面貌與酒款，平衡亞洲女性各種膚色，突顯微醺好氣色，其中「01曼哈頓奶酒」是充滿時尚氛圍的顯白溫潤土色，打造溫柔小姊姊妝感；主打色「02麥迪遜琴酒」的鮮明暖橘色，優雅性感卻又散發強大氣場；「03布魯克林橙酒」為清新迷人的橘色調；「04蘇活白蘭地」是百搭珊瑚色；主打色「05東村伏特加」為鮮美玫瑰色調；「06諾荷威士忌」則為低調柔美的紅棕色系。

●OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏限定色

身為日本水潤型唇膏代表的OPERA Lip Tint渲漾水色唇膏，每是推出限定色都會造成搶購，今年夏秋限定色「11燦粉COSMIC PINK」、「12瑩紅GLIMMER RED」添加水透光澤粒子，色澤細緻飽滿，其中「11燦粉COSMIC PINK」以晶瑩星空為發想，將冷調桃粉色澤提升至另一個層次；「12瑩紅GLIMMER RED」為高雅緋紅色，在澄透光澤襯托之下，讓紅唇魅力更加清純誘人。