「史努比太空人」太可愛！東京晴空塔×史努比限定特展 只到10／14

2019-08-24 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



為慶祝「史努比太空人」登場50週年，東京晴空塔與史努比太空人攜手舉行「FIRST BEAGLE IN SKYTREE®!－與 Snoopy太空人一起認識宇宙」的聯名活動。旅客除了可以跟史努比及查理布朗等好朋友們合照，還有機會看見日本首度亮相的「THE BEAGLE HAS LANDED, CHARLIE BROWN」漫畫。

1969年時，人類首次登上月球，為人類歷史開啟了新的篇章。同年，《花生》漫畫的作者查爾斯．舒茲也應NASA之邀，創作出史努比太空人，今年正是人類登月50週年，同時也是史努比太空人登場50週年，別具特別的意義。

配合本次所舉行的「FIRST BEAGLE IN SKYTREE®!－與 Snoopy 太空人一起認識宇宙」聯名活動，東京晴空塔距離地面約450公尺的天望迴廊將變身成為太空站，並且還有藉由JAXA協助所展示的珍貴模型、宇宙空間體驗等設施與相關資訊。現場也設有許多趣味的打卡拍照景點，可見到穿著太空服的史努比，以及查理布朗、露西等夥伴。

旅客在參觀時，可透過集章活動，獲得限定的原創貼紙，另外在餐廳也供應有一系列史努比太空人的限定餐點，商店亦有豐富的週邊商品可供選購，滿足粉絲的心！

【FIRST BEAGLE IN SKYTREE®!－與 Snoopy 太空人一起認識宇宙】

地點：東京晴空塔天望甲板、天望迴廊