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輕颱白鹿1610出海！高屏、台南嚴防短時間強降雨

「史努比太空人」太可愛！東京晴空塔×史努比限定特展 只到10／14

2019-08-24 15:51聯合報 記者陳睿中╱即時報導

為慶祝「史努比太空人」登場50週年，東京晴空塔與史努比太空人攜手舉行「FIRST BEAGLE IN SKYTREE®!－與 Snoopy太空人一起認識宇宙」的聯名活動。旅客除了可以跟史努比及查理布朗等好朋友們合照，還有機會看見日本首度亮相的「THE BEAGLE HAS LANDED, CHARLIE BROWN」漫畫。

1969年時，人類首次登上月球，為人類歷史開啟了新的篇章。同年，《花生》漫畫的作者查爾斯．舒茲也應NASA之邀，創作出史努比太空人，今年正是人類登月50週年，同時也是史努比太空人登場50週年，別具特別的意義。

配合本次所舉行的「FIRST BEAGLE IN SKYTREE®!－與 Snoopy 太空人一起認識宇宙」聯名活動，東京晴空塔距離地面約450公尺的天望迴廊將變身成為太空站，並且還有藉由JAXA協助所展示的珍貴模型、宇宙空間體驗等設施與相關資訊。現場也設有許多趣味的打卡拍照景點，可見到穿著太空服的史努比，以及查理布朗、露西等夥伴。

旅客在參觀時，可透過集章活動，獲得限定的原創貼紙，另外在餐廳也供應有一系列史努比太空人的限定餐點，商店亦有豐富的週邊商品可供選購，滿足粉絲的心！

【FIRST BEAGLE IN SKYTREE®!－與 Snoopy 太空人一起認識宇宙】

地點：東京晴空塔天望甲板、天望迴廊

時間：至2019年10月14日為止

商店內也有許多史努比太空人的週邊商品。圖／擷取自東京スカイツリー / Tokyo...
商店內也有許多史努比太空人的週邊商品。圖／擷取自東京スカイツリー / Tokyo Skytree粉絲頁
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配合本次特展，餐廳也提供有一系列史努比太空人的限定餐點。圖／擷取自東京スカイツリ...
配合本次特展，餐廳也提供有一系列史努比太空人的限定餐點。圖／擷取自東京スカイツリー / Tokyo Skytree粉絲頁
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特展中，可見到許多宇宙相關的模型與相關知識。圖／擷取自東京スカイツリー / To...
特展中，可見到許多宇宙相關的模型與相關知識。圖／擷取自東京スカイツリー / Tokyo Skytree粉絲頁
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史努比與東京晴空塔聯名的「FIRST BEAGLE IN SKYTREE®!－與...
史努比與東京晴空塔聯名的「FIRST BEAGLE IN SKYTREE®!－與 Snoopy太空人一起認識宇宙」活動，展出時間至10月14日為止。圖／擷取自東京スカイツリー / Tokyo Skytree粉絲頁
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太空人東京

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