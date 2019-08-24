每周2~3次「面膜保養」 這麼做抗老、逆齡更加分

2019-08-24 14:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



如何能長年擁有輕齡外貌，讓人猜不出實際年齡？首先，得從預防衰老徵兆出現做起。除了乾荒、鬆弛、紋路外，斑點、黯沉等膚況，也是你該留意的老化特徵。而關於抗老保養，除了過往女性朋友普遍依賴的抗老乳霜和抗皺精華液外，每周2~3次的「面膜保養」，更可為抗老保養發揮加乘效果。

頂級醫美品牌RéVive全新推出「金緻導入嫩白面膜」，除有品牌獨家的BIO-RENEWAL TECHNOLOGY肌因再生賦活仿生科技成分外，同時添加有「珍稀光感礦物精萃」與「綠豆乳酸發酵精華」，不僅可讓面膜在接觸肌膚瞬間由珍珠色轉為金燦光色，導入修護能量外，綠豆乳酸發酵精華也有著較維他命C、E更加的抗氧化功效。

此外，RéVive「金緻導入嫩白面膜」還特別搭配導入面膜刷，建議先使用平滑面將產品均勻塗抹於臉部肌膚，靜置10~15分鐘後，再利用矽膠顆粒面輕輕由內往外，以畫圓方式按摩全臉約1分鐘，即可全臉洗淨。

Cellcosmet瑞士瑞妍的新款「活能超導潤白面膜」，則以對抗初老肌，防堵加齡黑為主要訴求。訴求透過創新3D奈米結構的生物纖維材質面膜，搭以6%穩定生物活性分子結合珍稀美妍配方，以及可潤澤保濕的阿爾卑斯山瑞士冰川水，以及阿爾卑斯植物複方，還有燕麥及蜂膠萃取，訴求可改善讓人容易看起來顯老的疲憊倦容。

PETER THOMAS ROTH彼得羅夫則提醒，如果肌膚缺水狀況一直無法得到緩解，將可能出現脫皮、脫屑等現象，甚至在兩頰與眼周出現乾紋。一旦紋路出現，整個人看起來就老了10歲。尤其在盛夏時節，長時間待在冷氣房，或頻繁地進出室內外近10度溫差環境中，以及無可避免地受到日曬紫外線侵襲時，更容易讓肌膚面臨乾荒危機。