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「麗晶之夜」9月4日登場 打造比佛利山莊奢華派對

2019-08-24 13:56經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

麗晶精品一年一度的「麗晶之夜」封館派對將於9月4日登場，今年以PRETTY WOMAN 為主題，並邀來史上首位榮獲「紐西蘭三頂高帽」殊榮的台灣主廚李信男掌杓，佐以繽紛絢麗的珠寶大秀，讓賓客宛若置身於洛杉磯比佛利山莊、經典電影—麻雀變鳳凰的拍攝場景，體驗奢華派對。

同時，麗晶精品的「黃金週購物禮遇」活動也將自9月4日起展開至9月15日。麗晶精品表示，已備妥現金禮券、五星住宿以及紅利點數等多樣好禮，並展開史無前例的高額折扣與回饋。

麗晶精品指出，「黃金週購物禮遇」活動期間消費1萬元起、就可享有5%的現金禮券回饋，消費滿6萬、10萬、15萬及100萬，另有為響應中秋佳節到來的台北晶華酒店月餅禮盒、BVLGARI 玫瑰金漾女性沐浴膠、貴婦級保養LA COLLINE極致喚顏凝露以及晶華國際酒店集團的住宿券相贈。

且活動期間消費金額前三名，可享有於38坪花園套房、由貴賓服務部與餐飲部攜手打造的專屬私人派對服務。

同時，麗晶精品也宣布新店開幕，來自義大利的時尚潮牌「GOLDEN GOOSE」於9月正式進駐，該品牌以受到海內外明星所熱愛的「髒髒鞋」而揚名，精挑細選的頂級皮革結合義大利師傅的傳統工藝技術，讓每一雙鞋履都展現獨特的稀有性。

此外，還有同樣來自義大利的世界著名頂級奢華珠寶品牌-「BUCCELLATI」，已訂在9月4日至6日於麗晶精品貴賓室展開為期三天的「100週年高級珠寶品鑑」活動，以近乎失傳的文藝復興時期工匠們的傳統雕金工藝手法，創造出宛如藝術品般的高雅珠寶，將邀貴賓們搶先鑑賞。

麗晶精品2019年秋天引新進品牌，來自義大利的時尚潮牌Golden Goose。...
麗晶精品2019年秋天引新進品牌，來自義大利的時尚潮牌Golden Goose。 圖／麗晶精品提供
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義大利頂級奢華珠寶品牌Buccellati首度來台，麗晶精品將於9月4日至9月6...
義大利頂級奢華珠寶品牌Buccellati首度來台，麗晶精品將於9月4日至9月6日舉辦為期三天的快閃活動。 圖／麗晶精品提供
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