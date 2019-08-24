我國人赴日突發急病治療中 外交部：持續關切

2019-08-24 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



我國人張翊湄赴日，因急病送醫搶救，累積大筆醫療費用，家屬控曾求助駐日代表處和健保署，問題都未能解決。外交部指出，我駐處人員已多次前往探視，關心慰問，將持續陪同家屬，並隨時掌握情形。

外交部指出，由於張翊湄目前仍在日本的醫院住院治療中，目前尚無法辦理出院。此外，張女士曾多次進行腦部手術並接受精密治療，其醫療費用總額院方尚在估算中。

外交部表示，駐日本代表處將持續關心張翊湄及家屬最新狀況。待日方醫院完成估計醫療費用後，我駐處將確認家屬經濟能力所能負擔的金額下，盡力向醫院說明，全力協助爭取適度減價，並請院方從寬考量。