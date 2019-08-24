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裘莉送梅鐸斯上學 搭優雅CELINE新款和上鏡率最高LV墨鏡

2019-08-24 10:36聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的長子梅鐸斯（Maddox）即將在韓國前三大學府延世大學入學，裘莉在校園內的親民作風不斷被野生捕獲，她身上背的CELINE Triomphe再度成為話題，這只手袋深獲裘莉喜愛，有黑色、陶瓦色款，而另一只FENDI秋新款Kan U，也是裘莉近期新歡。

裘莉身穿性感的IRO Berwyn細肩帶背心配襯Triomphe陶瓦色包款，和梅鐸斯在校園內現身，這只手袋她也曾以THE ROW皺褶長袍搭配，並戴著她近期最愛的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Paris Texas墨鏡；此外，她在洛杉磯街頭也曾經選用Triomphe黑色手袋，同樣搭配路易威登Paris Texas太陽眼鏡。

Triomphe包款最醒目的凱旋門金屬浮雕鎖釦，是藝術總監Hedi Slimane改造1970年代CELINE官方圖徽而成，2019早秋的包款新色包括勃根地紅、赭黃色、青瓷色以及石灰色等，材質為珍稀皮革、小牛皮。除了Triomphe，近期裘莉也常選背Kan U包款，這是FENDI早秋新款，包身輪廓方正，翻蓋上的FF logo金屬搭釦、燙印FENDI Roma字樣，是品牌識別及搶眼裝飾，裘莉兩款造型都是搭配Everlane風衣外套以及路易威登Paris Texas太陽眼鏡，展現都會女性的帥氣與優雅。

Triomphe青瓷色小牛皮小型肩背包，售價10萬5,000元。圖／CELINE...
Triomphe青瓷色小牛皮小型肩背包，售價10萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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FENDI Kan U手袋，售價92,000元。圖／FENDI提供
FENDI Kan U手袋，售價92,000元。圖／FENDI提供
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安潔莉娜裘莉近期上鏡率最高的路易威登Paris Texas太陽眼鏡，售價22,9...
安潔莉娜裘莉近期上鏡率最高的路易威登Paris Texas太陽眼鏡，售價22,900元。圖／LV提供
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安潔莉娜裘莉以簡約的白衣、黑裙配襯FENDI Kan U手袋、Everlane風衣外套以及路易威登Paris Texas太陽眼鏡。圖／取自IG
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Triomphe孔雀綠水蛇皮小型肩背包，售價12萬元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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FENDI Kan U迷你手袋，售價71,000元。圖／FENDI提供
FENDI Kan U迷你手袋，售價71,000元。圖／FENDI提供
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Triomphe陶瓦紅小牛皮中型肩背包，售價11萬5,000元。圖／CELINE...
Triomphe陶瓦紅小牛皮中型肩背包，售價11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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安潔莉娜裘莉穿IRO Berwyn細肩帶背心配襯Triomphe陶瓦色包款。圖／...
安潔莉娜裘莉穿IRO Berwyn細肩帶背心配襯Triomphe陶瓦色包款。圖／取自IG
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安潔莉娜裘莉身穿THE ROW縐褶長袍，配襯CELINE Triomphe手袋和...
安潔莉娜裘莉身穿THE ROW縐褶長袍，配襯CELINE Triomphe手袋和路易威登Paris Texas太陽眼鏡。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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安潔莉娜裘莉以FENDI Kan U手袋、Everlane風衣外套配襯路易威登P...
安潔莉娜裘莉以FENDI Kan U手袋、Everlane風衣外套配襯路易威登Paris Texas太陽眼鏡和Gabriela Hearst皮革拖鞋。圖／FENDI提供
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Triomphe赭黃色小牛皮中型肩背包，售價11萬5,000元。圖／CELINE...
Triomphe赭黃色小牛皮中型肩背包，售價11萬5,000元。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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安潔莉娜裘莉以CELINE Triomphe包款搭配路易威登Paris Texa...
安潔莉娜裘莉以CELINE Triomphe包款搭配路易威登Paris Texas太陽眼鏡。圖／CELINE BY HEDI SLIMANE提供
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