裘莉送梅鐸斯上學 搭優雅CELINE新款和上鏡率最高LV墨鏡

2019-08-24 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)的長子梅鐸斯(Maddox)即將在韓國前三大學府延世大學入學,裘莉在校園內的親民作風不斷被野生捕獲,她身上背的CELINE Triomphe再度成為話題,這只手袋深獲裘莉喜愛,有黑色、陶瓦色款,而另一只FENDI秋新款Kan U,也是裘莉近期新歡。

裘莉身穿性感的IRO Berwyn細肩帶背心配襯Triomphe陶瓦色包款,和梅鐸斯在校園內現身,這只手袋她也曾以THE ROW皺褶長袍搭配,並戴著她近期最愛的路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)Paris Texas墨鏡;此外,她在洛杉磯街頭也曾經選用Triomphe黑色手袋,同樣搭配路易威登Paris Texas太陽眼鏡。