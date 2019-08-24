裘莉送梅鐸斯上學 搭優雅CELINE新款和上鏡率最高LV墨鏡

2019-08-24 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）的長子梅鐸斯（Maddox）即將在韓國前三大學府延世大學入學，裘莉在校園內的親民作風不斷被野生捕獲，她身上背的CELINE Triomphe再度成為話題，這只手袋深獲裘莉喜愛，有黑色、陶瓦色款，而另一只FENDI秋新款Kan U，也是裘莉近期新歡。

裘莉身穿性感的IRO Berwyn細肩帶背心配襯Triomphe陶瓦色包款，和梅鐸斯在校園內現身，這只手袋她也曾以THE ROW皺褶長袍搭配，並戴著她近期最愛的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Paris Texas墨鏡；此外，她在洛杉磯街頭也曾經選用Triomphe黑色手袋，同樣搭配路易威登Paris Texas太陽眼鏡。