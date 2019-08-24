悅讀書房／公園有鷹 版畫刻出都會生態美

2019-08-24 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



聯合晚報每月一期的「悅讀書房」今天見刊，「好書上線」專欄推薦何華仁圖文的《哇！公園有鷹》（青林國際）。

這本以鳳頭蒼鷹為主角、用版畫表現台灣都會公園生態的繪本，光視覺圖像就讓人震撼。鳥類身形、羽毛紋理在木刻版畫刻畫下，力道十足又細膩美麗，故事場景還是你我都熟悉的都會公園。