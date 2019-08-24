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悅讀書房／公園有鷹 版畫刻出都會生態美

2019-08-24 10:27聯合報 記者何定照╱即時報導

聯合晚報每月一期的「悅讀書房」今天見刊，「好書上線」專欄推薦何華仁圖文的《哇！公園有鷹》（青林國際）。

這本以鳳頭蒼鷹為主角、用版畫表現台灣都會公園生態的繪本，光視覺圖像就讓人震撼。鳥類身形、羽毛紋理在木刻版畫刻畫下，力道十足又細膩美麗，故事場景還是你我都熟悉的都會公園。

全書透過一隻鷹的遷徙、獵食、成家、養育後代，精簡道出台灣都會公園生態的轉變與組成，讓讀者驚嘆之餘，也省思都會對生態的擠壓、生物間捕食的自然。下次在公園看到各種生物，可能更添會心與敬意。

《哇！公園有鷹》。圖／青林國際出版提供
《哇！公園有鷹》。圖／青林國際出版提供
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