悅讀書房／19世紀那條地鐵 載過多少黑奴逃亡？

2019-08-24 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



聯合晚報每月一期的「悅讀書房」今天見刊，「每月精選」推薦科爾森‧懷特黑德所著 《地下鐵道》 （春天出版

）。

談黑奴血淚史的小說不少，懷特黑德卻別出心裁地將19世紀白人、黑人共同協助黑奴逃脫的網絡暱稱「地下鐵道」，幻化成曾具體存在的鐵路，載著黑奴從此處逃到彼處，讓該書在氣勢磅礡外增添超現實寓言色彩。

也是非裔的懷特黑德，寫起黑奴史臨場感十足，最難得是不將黑、白種族直接善惡畫分，而是呈現黑奴也彼此爭搶出賣，救黑奴的白人也有各自盤算。該書也一反許多奮鬥小說的光明結尾，只給一個可能通向更惡地獄的開放結局，既象徵黑人現代處境，或許也是永不喪志的下一場戰役。以下為書摘：

希薩第一次找珂拉談北逃的事情時，她說不行。

這是她外婆的想法。抵達奧伊達港的那個亮晃晃的下午，是珂拉的外婆阿嘉麗第一次見到大海。那天，她從堡寨的地牢裡出來，眼前一片亮得讓人睜不開眼睛的汪洋。他們被關在堡寨裡等待船來。達荷美人的劫掠隊先綁走男人，隔一個月又回到他們村子，綁走女人和小孩，把他們兩個兩個鍊在一起，跋涉過漫漫長途。走到那黑漆漆的地牢門口時，阿嘉麗以為自己就要和父親團聚了。但他們村子倖存的人告訴她，她父親在漫長的路途中腳步跟不上，所以奴隸販子敲碎他的腦袋，把屍首丟在路邊。她母親好幾年前就過世了。

珂拉的外婆在前往堡寨的途中幾度易主，從這個奴隸販子手裡賣到那個奴隸販子手裡，代價是瑪瑙貝和玻璃珠。她在奧伊達究竟賣了多少錢，並無法估算，因為他們是88個人整批賣掉，換得60箱蘭姆酒與槍彈，這是用黃金海岸英語經過一番例行的討價還價之後所得到的結果。四肢健全的男子和有生育力的女人價格比小孩高，所以每一個人的價格究竟是多少，難以計算。

「南尼號」從利物浦出港，沿著黃金海岸停靠了兩個港口，才抵達奧伊達。船長把同文同種的奴隸打散開來，要是把講同一種語言的奴隸關在一起，天曉得他們會在船上鬧出什麼事來。這是「南尼號」最後一個停靠港，之後，這船就要航越大西洋了。兩名黃頭髮的水手划著小艇載阿嘉麗離岸上船。這兩人的皮膚白得像骨頭。

貨艙空氣汙濁，陰暗幽閉，加上鍊在一起的其他人整天哭喊不休，讓阿嘉麗快發狂。因為她年紀尚小，俘虜她的人並沒有馬上在她身上發洩獸慾。但是，在航程進入第六周時，還是有幾個經驗比較老到的人把她拖出底艙。在抵達美國之前，她兩度企圖自殺，一次是絕食，另一次是想跳海。兩次都被水手攔阻，他們對奴隸的企圖和打算瞭若指掌。阿嘉麗想跳海的那次，連船舷都沒碰到。她那淒涼的表情洩露了她的意圖，因為在她之前，有好幾千個奴隸都曾有過這樣的神情。 （中略）

阿嘉麗死在棉花田裡，棉鈴一朵朵在她周圍迸開，宛如洶湧海洋上的白色浪濤波頂。她是他們村裡活得最長的一個。因為腦袋裡的一個腫塊，她倒在棉花田裡，鮮血從她的鼻子流出來，嘴唇冒出白色的泡沫。不死在這裡，她也會死在任何地方。自由是屬於其他人的，屬於朝北一千哩之外的賓夕法尼亞城裡熙來攘往的人。從被綁架的那個晚上起，她就一次次被估價、再估價，每天早上一醒來就在一把新的秤上。你必須知道自己的價格，知道自己的地位高低。要逃離農園，就等於逃離自己存在的基本原則：根本不可能。

那個周日晚上，希薩去找珂拉講地下鐵道的事情時，她腦海裡盤旋的就是她外婆的想法，所以她說不行。

三個星期之後，她說好。