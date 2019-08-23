孫芸芸坐鎮微風信義之夜 業績衝上4.6億創4年來新高

2019-08-23 21:02 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



今年度微風信義之夜以「SHAPED BY STYLE Breeze XIN YI x PORSCHE王者潮流之夜」為名，星光大道也邀請亞洲達人秀舞團MANIAC FAMILY開場表演；這是微風信義開幕後的第四年度微風信義之夜，共寄出8萬張邀請卡，在6點開放進場時湧入2萬賓客入場購物，依照買氣，一個晚上下來預估營業額將衝上4.6億元，誕生千萬刷手5名、百萬刷手150名，較去年的4.1億數字成長一成，也創4年來新高。

今年沒有走紅毯的孫芸芸，穿銀色 Isabel Marant露出美背，笑說自己以多重身分登場，詢問她是否打算以VIP身分大肆採購？她笑說，「今天我應該一整晚都會在YUN YUN SUN，全力衝刺業績。」

最大亮點則是公開戀情後首度在活動中合體的錦榮、Akemi，分別以FENDI、 alexanderwang 登場，Akemi被問到一起出席活動會不會緊張？她裝傻說要緊張什麼，隨即笑說「非常開心來到微風信義之夜」，似乎已蓄勢待發準備逛街。