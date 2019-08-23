孫芸芸坐鎮微風信義之夜 業績衝上4.6億創4年來新高
今年度微風信義之夜以「SHAPED BY STYLE Breeze XIN YI x PORSCHE王者潮流之夜」為名，星光大道也邀請亞洲達人秀舞團MANIAC FAMILY開場表演；這是微風信義開幕後的第四年度微風信義之夜，共寄出8萬張邀請卡，在6點開放進場時湧入2萬賓客入場購物，依照買氣，一個晚上下來預估營業額將衝上4.6億元，誕生千萬刷手5名、百萬刷手150名，較去年的4.1億數字成長一成，也創4年來新高。
今年沒有走紅毯的孫芸芸，穿銀色 Isabel Marant露出美背，笑說自己以多重身分登場，詢問她是否打算以VIP身分大肆採購？她笑說，「今天我應該一整晚都會在YUN YUN SUN，全力衝刺業績。」
最大亮點則是公開戀情後首度在活動中合體的錦榮、Akemi，分別以FENDI、 alexanderwang 登場，Akemi被問到一起出席活動會不會緊張？她裝傻說要緊張什麼，隨即笑說「非常開心來到微風信義之夜」，似乎已蓄勢待發準備逛街。
錦榮說他想買音質很好的喇叭給Akemi，被Akemi嬌嗔反嗆「我想要的不是這個」，錦榮馬上說，「這樣我知道了，她要的是鑽石！」但Akemi霸氣說，「鑽石我可以自己買。」相較情侶檔的激情，紀亞文「肌」情相對以Sisley千鳥紋西裝登場，大方露出腹肌。金曲歌王ØZI自稱以最華麗、全身都是「金」色的VERSACE出席微風信義之夜，「今天沒有想說要花錢，以為只是來這裡party，但誰知道呢，覺得好像秋冬季衣服不夠多，先買了再說。」
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