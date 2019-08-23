「MUJI無印良品」景美門市開幕 循環扇、懶骨頭、床組都有限定優惠

2019-08-23 20:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



MUJI無印良品進軍景美地區，選在瀚星百貨3、4樓全新開幕，是MUJI無印良品在台北文山、新店地區的第一間店鋪，也是全台第49間店鋪。除了提供男女裝與童裝、美妝保養品、文具、家具、家用品之外，3樓特別打造近20坪的兒童休憩區，並提供童書繪本免費閱覽與交換繪本服務，4樓則設置「景美to Go」地圖，邀請大家推薦景美在地景點，與大眾分享景美生活的多種樣貌。

瀚星百貨為景美地區唯一的百貨商場，距離捷運站僅3分鐘路程，周邊住宅與學校眾多，鄰近景美夜市的優勢也帶來豐富的觀光遊逛人潮。MUJI無印良品景美門市占地近390坪，3樓以古材、硅藻土與木製地板營造溫暖風格，4樓以鐵板與硅藻土打造較為沉穩的空間氛圍，並在電扶梯兩旁增設座椅，方便消費者休憩。

以社區顧問型門市為目標，MUJI無印良品景美門市提供「家具配置顧問IA（Interior Advisor）」、「服飾造型顧問SA（Styling Advisor ）」、「體驗服務顧問EA（Experience Advisor）」等3大服務，若有家具選購需求、服飾搭配建議或美妝保養諮詢，都可免費預約門市顧問做一對一的訪談討論。

即日起至8月29日開幕期間，於MUJI無印良品景美門市當日單筆消費滿1,000元送100元商品抵用券一張，前1,000名消費滿1,000元的消費者還可獲得與在地「張協興茶行」合作的獨家限量鐵觀音茶葉一包，限量送完為止。活動期間持MUJI passport手機App不限金額消費憑券可兌換再生紙護照筆記本；持MUJI聯名卡或MUJI passport手機App購買溫和洗面乳可享優惠價99元（原價130元）。