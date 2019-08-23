微風信義之夜 Akemi嬌嗔嗆錦榮「鑽石我自己買」

2019-08-23 20:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



微風信義之夜的最大亮點，就是公開戀情後首度在活動中合體的錦榮、Akemi，分別以FENDI、 alexanderwang 登場，Akemi被問到一起出席活動會不會緊張？她裝傻說要緊張什麼，隨即笑說「非常開心來到微風信義之夜」，似乎已蓄勢待發準備逛街。

被問到七夕兩人怎麼過，Akemi說也就是一個尋常的日子沒有特別過，至於有沒有要買給對方什麼禮物，Akemi馬上說，「我知道他要什麼，他要吸塵器！他非常想要。」被大家笑說這是太實用的禮物；而錦榮被虧說之前只有送過Akemi運動水瓶，他馬上為自已平反還有其他的，但不想讓大家知道。

末了他想起可以買音質很好的喇叭給Akemi，被Akemi嬌嗔反嗆「我想要的不是這個」，錦榮馬上說，「這樣我知道了，她要的是鑽石！」但Akemi霸氣說，「鑽石我可以自己買。」被問到哪時候要結婚，Akemi說這題問得太早了。