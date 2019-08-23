富邦金法說登場！榮登稅後淨利及EPS金控獲利雙冠王

2019-08-23 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



富邦金控(2881)今日舉行法說會，公佈2019年上半年自結財務數字和營運情形。富邦金控2019年上半年稅後淨利277億元，每股盈餘(EPS)2.7元，7月份稅後淨利為145.64億元，累計前7月稅後淨利達422.33億元，每股盈餘(EPS)4.13元，榮登累計稅後淨利及EPS金控獲利雙冠王。

截至今年6月底，富邦金控總資產突破8兆元大關，達8兆1,197億元，較去年同期成長12.9%。與此同時，富邦金控淨值為5,541億元，較去年同期成長9.6%，資產報酬率(ROA)及股東權益報酬率(ROE)分別為0.7%及10.9%。

「富邦人壽」上半年稅後淨利108.96億元，受初年度保費成長影響，總保費收入達3,106億元，較去年同期成長13.9%，為市場第二。其中初年度保費收入1,170億元，較去年同期成長21.7%，主要來自傳統分期繳壽險顯著成長；續年度保費收入為1,936億元，佔總保費貢獻度約62.3%。

再者，由於外部銀行通路分期繳業績顯著提升，富邦人壽上半年初年度等價保費收入313億元，較去年同期成長22.6%，帶動新契約價值達169億元，較去年同期成長25.3%。VNB/FYP比率較去年同期上升，反映分期繳保單佔比提升。富邦人壽穩健發展內部自有通路，上半年貢獻初年度保費及等價保費占比過半。

「台北富邦銀行」上半年稅後淨利110.65億元，較去年同期成長7.5%。受惠各收益分項皆成長，帶動北富銀整體淨收益達236億元，較去年同期成長9.5%。企業放款與個人放款穩定成長，全行放款年成長5.1%；其中房貸及其他消金放款佔比持續提升。由於財管及聯貸手續費收益雙位數成長，亦帶動北富銀整體手續費淨收益較去年同期成長14.3%。

北富銀持續擴大存款規模並調整結構，台、外幣活存比皆較去年同期提升；外幣放款加計外幣債券投資，外幣資金運用比率達72.8%，較去年同期提升9.8%。資產品質持續優於產業平均，2019年6月底逾放比率0.19%，備抵呆帳覆蓋率達687.88%。

「富邦產險」上半年直接簽單保費221億元，成長幅度8.6%，優於市場表現，市佔率提升至24.5%，較去年同期增加0.4%，連續37年蟬聯產險市場龍頭，2019年上半年稅後淨利21.19億元。自留綜合率為90.9%，表現維持良好。

富邦產險大陸子公司「富邦財險」上半年著重保費結構調整，聚焦企業險及意健險等優質業務，總保費收入為人民幣4.27億元，在外資產險市佔率排名第九。富邦財險嚴控費用支出，惟受車險、企業險賠款較去年同期增加影響，損失率較去年上升。

「富邦證券」各項業務維持市場領先地位，經紀及興櫃業務位居市場前三大，帶動2019年上半年稅後淨利14億元，較去年同期成長18.6%。今年上半年發行之ETF檔數及管理資產規模持續成長，ETF資產規模達1,695億元，較去年同期大幅成長60%。

「富邦銀行(香港) 」放款維持審慎策略，企業貸款成長帶動放款餘額年成長4.7%，存款溫和成長4%。2019年上半年稅後淨利下降22%，主要受2019年起投資廈門銀行收益改認列於金控。排除一次性相關因素下，稅後淨利表現持穩。由於香港銀行同業拆息上升，存款利率上升幅度高於貸款利率，影響淨利差減少為1.5%。