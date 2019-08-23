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牛排鋪滿看不見飯 台中科博商圈隱藏店CP高征服肉肉控

2019-08-23 18:46聯合報 記者柯意如╱即時報導

喜歡吃肉的看過來！IG網友推薦一家位於台中科博館附近，外觀很低調的隱藏版美食餐廳「九日味噌燒肉丼專門店」，平日只賣晚餐時間約4小時左右，也沒有浮誇的招牌，而且還是不注意就很容易錯過的店。店內人氣餐點，正是這一碗被厚切牛排蓋住的「九日原肉牛排丼」，IG上肉肉控光用看的立刻就餓了啦！要如何才能抗拒呢？

「九日原肉牛排丼」鋪滿肉肉看不到飯。IG @food_yorkie提供 ※...
「九日原肉牛排丼」鋪滿肉肉看不到飯。IG @food_yorkie提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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肉肉份量多的「九日原肉牛排丼」許多IG粉絲慕名而來。IG @food_yorki...
肉肉份量多的「九日原肉牛排丼」許多IG粉絲慕名而來。IG @food_yorkie提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「九日味噌燒肉丼專門店」IG網友稱讚CP值高。IG @rainfish0515提...
「九日味噌燒肉丼專門店」IG網友稱讚CP值高。IG @rainfish0515提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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吃過的粉絲表示，每桌都必點的「原肉牛排丼」CP值高，上桌幾乎看不到墊底的飯，真份量十足。切塊牛排外皮煎得微焦，「熟度剛好還有肉汁」、「火侯掌握得宜」、「不會過於乾柴厚度也很夠」、「中央仍略帶粉色」，超級滿足。IG上分享的菜色還有「味噌燒雞腿排丼」、有著浮誇蟹鉗的「明太子海鮮歐姆蛋起司燒」、起司烤餅(外觀類披薩)、清酒蒸蛤蜊等，都走平價路線，適合聚會多人點餐時一起享用。

明太子海鮮歐姆蛋起司燒也是必點菜色。IG @food_yorkie提供 ※...
明太子海鮮歐姆蛋起司燒也是必點菜色。IG @food_yorkie提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「九日味噌燒肉丼專門店」味噌燒雞腿排丼。IG @food_yorkie提供 ...
「九日味噌燒肉丼專門店」味噌燒雞腿排丼。IG @food_yorkie提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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網友推薦「九日味噌燒肉丼專門店」是隱藏美食。IG @food_yorkie提供...
網友推薦「九日味噌燒肉丼專門店」是隱藏美食。IG @food_yorkie提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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「九日味噌燒肉丼專門店」雖然低調但人氣很高，一開門營業就會湧入人潮，建議來之前先訂位。店家詳細營業資訊與公休，可上臉書粉絲團查詢。

網友推薦「九日味噌燒肉丼專門店」是隱藏美食。IG @food_yorkie提供...
網友推薦「九日味噌燒肉丼專門店」是隱藏美食。IG @food_yorkie提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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哪裡吃

九日味噌燒肉丼專門店

台中市北區博館路36號

九日原肉牛排丼250

東京明太子起司烤餅90

清酒蒸蛤蜊 120

明太子海鮮歐姆蛋起司燒250

以上售價僅供參考如有更動以現場實際公告為準

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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