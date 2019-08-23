牛排鋪滿看不見飯 台中科博商圈隱藏店CP高征服肉肉控
喜歡吃肉的看過來！IG網友推薦一家位於台中科博館附近，外觀很低調的隱藏版美食餐廳「九日味噌燒肉丼專門店」，平日只賣晚餐時間約4小時左右，也沒有浮誇的招牌，而且還是不注意就很容易錯過的店。店內人氣餐點，正是這一碗被厚切牛排蓋住的「九日原肉牛排丼」，IG上肉肉控光用看的立刻就餓了啦！要如何才能抗拒呢？
吃過的粉絲表示，每桌都必點的「原肉牛排丼」CP值高，上桌幾乎看不到墊底的飯，真份量十足。切塊牛排外皮煎得微焦，「熟度剛好還有肉汁」、「火侯掌握得宜」、「不會過於乾柴厚度也很夠」、「中央仍略帶粉色」，超級滿足。IG上分享的菜色還有「味噌燒雞腿排丼」、有著浮誇蟹鉗的「明太子海鮮歐姆蛋起司燒」、起司烤餅(外觀類披薩)、清酒蒸蛤蜊等，都走平價路線，適合聚會多人點餐時一起享用。
「九日味噌燒肉丼專門店」雖然低調但人氣很高，一開門營業就會湧入人潮，建議來之前先訂位。店家詳細營業資訊與公休，可上臉書粉絲團查詢。
哪裡吃
九日味噌燒肉丼專門店
台中市北區博館路36號
九日原肉牛排丼250
東京明太子起司烤餅90
清酒蒸蛤蜊 120
明太子海鮮歐姆蛋起司燒250
以上售價僅供參考如有更動以現場實際公告為準
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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