7-11的可愛小物又來啦！「BT21超級巨星公仔」、「森林家族公仔」一定要收整套

2019-08-23 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



7－ELEVEN的可愛小物總是讓人買不完，最新登場的包括風靡全球的BT21超級巨星公仔組、萌系療癒的森林家族公仔系列、迪士尼水果派對行動電源組，以及內有玩具總動員、彩虹小馬等小玩具的冰樂趣雪糕系列，尤其是BT21超級巨星公仔組除了7位成員以超酷造型登場，收集7款還能拼裝成熱血舞台，粉絲一定要整套入手！

第三彈的BT21超級巨星公仔組每一款從外殼就超吸睛，包括KOYA、TATA、CHIMMY、RJ、SHOOKY、MANG、COOKY和守護著他們的機器人VAN一起出動，要來攻占粉絲的心，這次以搖滾動感舞台為主題，收集7款就能讓BT21的迷你演唱會熱力登場，7－ELEVEN獨家販售，8月28日上午11點起於全台7－ELEVEN門市開放預購、9月10日即可取貨，每款售價550元、整組售價3,399元；9月14日起於全台1,400間門市限定販售。

大人、小孩都難以抵擋可愛魅力的森林家族，7－ELEVEN於8月27日起獨家販售以「冒險」為主題的公仔系列，共有牛奶兔嬰兒、焦糖狗嬰兒、吉娃娃嬰兒、可可兔嬰兒、無尾熊嬰兒、棉花糖鼠嬰兒、牛奶貓嬰兒、紅松鼠嬰兒及一款隱藏版，可搭配森林家族其他房屋場景，每款售價150元。