宇宙明星「BT21」進軍HOLA！18款「台灣限定」居家好物讓鐵粉全面失控

2019-08-23 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



宇宙明星BT21大軍來襲，8月29日起萌力進駐HOLA特力和樂，除了KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、 TATA、COOKY、VAN等8位角色全員到齊之外，共多達18款居家好物都是台灣限定款，從寢具、地坐墊、抱枕、翻轉頸枕、泡麵碗、收納箱到壁貼、黏燙兩用繡片，讓BT21占滿室內每一個角落，搭配周年慶優惠，鐵粉快衝一波！

HOLA特力和樂與BT21合作的商品多達18種限定款，較以往更多元，且皆為限定款，期望能帶動更多年輕新客上門，品項包括寢具組、披毯、長抱枕、造型抱枕、翻轉頸枕、單柄迷你鐵鍋、附蓋泡麵碗、地坐墊、腳凳、黏燙兩用繡片、附輪掀蓋收納箱、保溫瓶、附袋玻璃保鮮盒、壁貼、香氛卡片、記憶綿踏墊、防水野餐墊等，讓粉絲一次買好買滿。

共有8款的BT21地坐墊高度舒適、底部止滑設計，布套可拆洗，每款售價699元；BT21翻轉頸枕同樣也有8款，可翻轉變身為玩偶或頸枕，旅遊隨身攜帶超搶眼，每款售價599元；BT21玻璃保鮮盒650ml兩件組附提袋超值價399元，提袋更特別採用素面設計，可搭配BT21黏燙兩用繡片系列，自己設計喜歡的款式，黏燙兩用繡片也可用熨斗熱燙於織品、衣服上或可黏貼於3C、筆記本等光滑面，共有CHIMMY＋MANG、KOYA＋RJ、TATA＋VAN、SHOOKY＋COOKY等4款，每組售價199元。