香菜、花生、麥芽糖遇上滑嫩豆花 台北永康街「白水豆花」IG打卡新夯點
過往到宜蘭礁溪玩，甜點冰品控不能錯過的打卡名店之一「白水豆花」，台北也有得吃，開幕才剛滿月的台北永康街店，一樣是日系質感風情小店，木質的桌椅和金色系絕美餐具，搭配上永康街獨特風情街景，可說是近期IG文藝美少女們打卡新據點。
「白水豆花」店家臉書自介，是以想做最好的豆花給媽媽吃的理念出發，不斷嘗試後研究出比例跟配方，遵循古法做出這碗香滑Ｑ嫩的古早味豆花。「白水豆花」礁溪店生意很好，人多時不一定吃得到，現在台北粉絲能就近品嘗這碗朝思暮想的豆花。吃過的網友分享口感，「麥芽糖花生豆花」，豆花滑嫩糖水清甜，還有Q彈珍珠粉圓、特別桃膠配料可選擇（不同配料不同價位），撒上現刨麥芽花生糖，加上香氣十足的香菜點綴出獨特風味，是視覺味覺都享受的微甜文青風，吸引不少吃過「白水豆花」老顧客衝一波。
不少美食部落客除了品嘗「白水豆花」，也常稱讚那獨特精美的內用餐具，光源下拍攝金光閃亮很動人，打卡絕對吸睛。而台北永康店與礁溪店一樣座位數不多，人潮較多時需要等候，豆花賣完就會提早收工，「白水豆花」台北永康店詳細營業資訊可上粉絲團查詢。
哪裡吃
白水豆花台北永康店
台北市大安區永康街31巷9號
麥芽糖花生豆花 60
麥芽糖花生粉圓豆花 65
麥芽糖花生桃膠豆花 70
價位如有誤植或更動以店家實際公佈為準
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