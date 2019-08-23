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珍珠之王MIKIMOTO旗艦開幕 3億頂級珠寶亮相

2019-08-23 16:15聯合報 記者孫曼╱即時報導

有「珍珠之王」美譽的頂級珠寶品牌MIKIMOTO，自1990年代進入台灣市場以來，首次於今年8月在台北101購物中心4樓開設台灣唯一的頂級珠寶旗艦店。總共35坪的空間流露奢華溫暖的氛圍，是目前9家專賣店中最寬闊的店面。設計比照東京銀座總店目前最新的形象概念，展現珍珠珠寶既摩登又優雅的當代魅力。同時為歡慶旗艦店開幕，MIKIMOTO也特地空運來台總價逾3億元的頂級珠寶，其中包括首度首度於台灣曝光、尺寸高達18毫米的頂級南洋珍珠串鍊；還有多件新品搶先於台北101旗艦店獨家販售。

來自大海的禮物

全新旗艦店比照日本銀座總店的雅緻品味，以明亮溫暖的米金色調為主。入口的主視覺展示櫃，以京都西陣織的和服布料為底，特地選用彷彿陽光灑落浪花翻騰的金色花紋，提點出誕生於大海的珍珠故事。

事實上，店內諸多細節巧思都緊扣大海主題，例如波紋線條的大理石地磚和地毯，讓人彷彿踩在淺灘踏浪，窗櫺與門廊的金色鐵件也以波浪線條呈現堆疊美感，用以襯托珍珠之美。旗艦店的VIP室也比照日本旗艦店，牆面採用來自歐洲純手工繪製紫藤花圖案，展現清麗典雅的日式風情。

小標：嶄新設計年輕摩登

而此次開幕也特地由模特兒展演頂級珠寶，一改傳統禮服造型、以摩登時裝搭配珍珠、有帥氣也有性感，甚至有男模特兒，展現珍珠年輕又時髦的新時代面貌，也可見這個已經創立125年的品牌對於美的追求亦與時俱進。

此次來作品中最高價的頂級珠寶項鍊，以質量勻稱的丹泉石與海水藍寶石襯托一枚18.7毫米碩大渾圓的稀世南洋珍珠，其中珍珠吊墜與丹泉石吊墜都能自行拆組搭配，還能與同系列的可拆組耳環交互組合，以不對稱的方式配戴。而入門珍珠必備的經典串鍊，也有直徑15.10-18.00毫米的南洋珠作品，是歷年來登台作品中難得一見的超大尺寸。

MIKIMOTO鯨魚造型胸針，11萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO鯨魚造型胸針，11萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供
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開幕特別邀請知名時尚插畫家Gary Tu繪製風格插畫，加入品牌line好友可免費...
開幕特別邀請知名時尚插畫家Gary Tu繪製風格插畫，加入品牌line好友可免費下載為桌布。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO寄居蟹造型胸針，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠丹泉石藍寶項鍊，2,250萬元。圖／MIKI...
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VIP室牆面採用來自歐洲純手工繪製壁紙，清麗典雅的紫藤花，展現浪漫醉人的日式風情...
VIP室牆面採用來自歐洲純手工繪製壁紙，清麗典雅的紫藤花，展現浪漫醉人的日式風情。。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠鑽石項鍊，2,140萬元。圖／MIKIMOT...
MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠鑽石項鍊，2,140萬元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠鑽戒，122萬元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO海馬造型胸針，67,000元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO頂級珠寶系列珍珠髮飾與耳環，507萬元。圖／MIKIMOTO提供
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入口的主視覺展示櫃，以京都西陣織的和服布料做底板，金色的花紋宛如陽光灑在海邊、打...
入口的主視覺展示櫃，以京都西陣織的和服布料做底板，金色的花紋宛如陽光灑在海邊、打在沙灘上的翻騰泡沫。。圖／MIKIMOTO提供
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名模邱馨慧演繹MIKIMOTO頂級珠寶。記者徐兆玄／攝影
名模邱馨慧演繹MIKIMOTO頂級珠寶。記者徐兆玄／攝影
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MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme頂級珠寶系列...
MIKIMOTO Les Pétales Place Vendôme頂級珠寶系列珍珠鑽石胸針，241萬元。圖／MIKIMOTO提供
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名模邱馨慧演繹MIKIMOTO頂級珠寶。記者徐兆玄／攝影
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MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠耳環，119萬元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO頂級珠寶系列南洋珍珠耳環，119萬元。圖／MIKIMOTO提供
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模特兒以摩登現代的時裝展現珍珠的年輕新風貌。記者徐兆玄／攝影
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不論男女都可以駕馭優雅的珍珠。記者徐兆玄／攝影
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旗艦店的主牆面為法國手工製作的金屬織布。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO海龜造型胸針，60,000元。圖／MIKIMOTO提供
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MIKIMOTO於台北101開設首家頂級珠寶旗艦店。圖／MIKIMOTO提供
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珠寶模特兒台北101

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