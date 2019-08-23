珍珠之王MIKIMOTO旗艦開幕 3億頂級珠寶亮相

2019-08-23 16:15 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



有「珍珠之王」美譽的頂級珠寶品牌MIKIMOTO，自1990年代進入台灣市場以來，首次於今年8月在台北101購物中心4樓開設台灣唯一的頂級珠寶旗艦店。總共35坪的空間流露奢華溫暖的氛圍，是目前9家專賣店中最寬闊的店面。設計比照東京銀座總店目前最新的形象概念，展現珍珠珠寶既摩登又優雅的當代魅力。同時為歡慶旗艦店開幕，MIKIMOTO也特地空運來台總價逾3億元的頂級珠寶，其中包括首度首度於台灣曝光、尺寸高達18毫米的頂級南洋珍珠串鍊；還有多件新品搶先於台北101旗艦店獨家販售。

來自大海的禮物

全新旗艦店比照日本銀座總店的雅緻品味，以明亮溫暖的米金色調為主。入口的主視覺展示櫃，以京都西陣織的和服布料為底，特地選用彷彿陽光灑落浪花翻騰的金色花紋，提點出誕生於大海的珍珠故事。

事實上，店內諸多細節巧思都緊扣大海主題，例如波紋線條的大理石地磚和地毯，讓人彷彿踩在淺灘踏浪，窗櫺與門廊的金色鐵件也以波浪線條呈現堆疊美感，用以襯托珍珠之美。旗艦店的VIP室也比照日本旗艦店，牆面採用來自歐洲純手工繪製紫藤花圖案，展現清麗典雅的日式風情。

小標：嶄新設計年輕摩登

而此次開幕也特地由模特兒展演頂級珠寶，一改傳統禮服造型、以摩登時裝搭配珍珠、有帥氣也有性感，甚至有男模特兒，展現珍珠年輕又時髦的新時代面貌，也可見這個已經創立125年的品牌對於美的追求亦與時俱進。