珍珠之王MIKIMOTO旗艦開幕 3億頂級珠寶亮相
有「珍珠之王」美譽的頂級珠寶品牌MIKIMOTO，自1990年代進入台灣市場以來，首次於今年8月在台北101購物中心4樓開設台灣唯一的頂級珠寶旗艦店。總共35坪的空間流露奢華溫暖的氛圍，是目前9家專賣店中最寬闊的店面。設計比照東京銀座總店目前最新的形象概念，展現珍珠珠寶既摩登又優雅的當代魅力。同時為歡慶旗艦店開幕，MIKIMOTO也特地空運來台總價逾3億元的頂級珠寶，其中包括首度首度於台灣曝光、尺寸高達18毫米的頂級南洋珍珠串鍊；還有多件新品搶先於台北101旗艦店獨家販售。
來自大海的禮物
全新旗艦店比照日本銀座總店的雅緻品味，以明亮溫暖的米金色調為主。入口的主視覺展示櫃，以京都西陣織的和服布料為底，特地選用彷彿陽光灑落浪花翻騰的金色花紋，提點出誕生於大海的珍珠故事。
事實上，店內諸多細節巧思都緊扣大海主題，例如波紋線條的大理石地磚和地毯，讓人彷彿踩在淺灘踏浪，窗櫺與門廊的金色鐵件也以波浪線條呈現堆疊美感，用以襯托珍珠之美。旗艦店的VIP室也比照日本旗艦店，牆面採用來自歐洲純手工繪製紫藤花圖案，展現清麗典雅的日式風情。
小標：嶄新設計年輕摩登
而此次開幕也特地由模特兒展演頂級珠寶，一改傳統禮服造型、以摩登時裝搭配珍珠、有帥氣也有性感，甚至有男模特兒，展現珍珠年輕又時髦的新時代面貌，也可見這個已經創立125年的品牌對於美的追求亦與時俱進。
此次來作品中最高價的頂級珠寶項鍊，以質量勻稱的丹泉石與海水藍寶石襯托一枚18.7毫米碩大渾圓的稀世南洋珍珠，其中珍珠吊墜與丹泉石吊墜都能自行拆組搭配，還能與同系列的可拆組耳環交互組合，以不對稱的方式配戴。而入門珍珠必備的經典串鍊，也有直徑15.10-18.00毫米的南洋珠作品，是歷年來登台作品中難得一見的超大尺寸。
留言