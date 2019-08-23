紅球藻美妝品 愛美也要愛地球
過去的保養品多半是化學成分，可能危害皮膚又不環保，大葉大學生物科技研究發展中心師生共同研發藻類美妝品，花了10個月的時間克服環境上的障礙，培養出大量雨生紅球藻，並以萃取出的藻類精華製作乳液、面霜、面膜等保養品，希望在愛護肌膚的同時，也愛護環境。
「這研究最難的就是如何養出滿滿蝦紅素的紅球藻」大葉大學食品暨應用生物科技學系副教授吳建一指出，藻類養殖不難，但如何讓紅球藻中的蝦紅素提升，養出「紅通通」的紅球藻，卻是最難的，且養出紅球藻之後，還要再研究「破壁技術」，打破藻類的細胞壁，讓萃取出的精華可以更容易被人體吸收，達到預防老化的效果，讓他和學生們傷透腦筋。直到澳迪科技公司與大葉大學生物科技研究發展中心合作之後，提供了金錢與技術上的支援，利用澳迪科技公司開發的「密閉管式反應器」，才順利大量培養出品質良好的雨生紅球藻。
吳建一說，藻類在成長過程中需要二氧化碳進行光合作用，正好可以用來淨化空氣，且紅球藻細胞內的蝦紅素，抗氧化力比維生素C和花青素更高，不但適合用來作為保養品，同時也能守護環境。澳迪公司負責人呂進陽則表示，因為空氣污然日益嚴重，因此才在近四年投入積極研究能愛護環境的藻類產品，這次使用的「封閉全自動光反映養殖系統」全程環控以確保品質，而他的公司內部設備也從韓國引進環保材質，希望從製程開始就能堅守保護環境的理念。
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