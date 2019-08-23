58國手挺進技職奧運 汽車技術誓言拚三金

2019-08-23 15:33 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



有技職奧運之稱的第45屆國際技能競賽，今天起在俄羅斯喀山展開，為期四天。中華隊由勞動部長許銘春率團參賽，推派51個職類共58名國手，與世界各國技職菁英好手一較高下。

親赴俄國現場採訪的Skills for U執行長黃偉翔說，國際技能競賽比照奧運等級辦理，比賽項目包括美容美髮、餐飲、西點製作、汽車板金、門窗木工等。上屆台灣獲得4金、1銀、5銅、27優勝，獲獎率八成八。勞動部長許銘春賽前勉勵國手，要有絕對的專注、絕對的信心。希望58面金牌都拿回台灣。

汽車技術國手呂祖懿說，汽車技術本屆目標是拿三面金牌。上一屆國手拿兩金，除了世界汽車技術金牌，更是台灣最佳選手獎。他表示，這次還要多拿一個世界最佳選手獎，1600多名世界級選手中，只有一位可獲得。

上屆電子金牌國手蔡喻至，今年轉以指導教練身分參加。他說自己有點感傷，但又有點興奮，因為自己參與培訓的電子國手，正踏上夢想道路。希望眼前指導一年的國手，能替台灣拿下獎牌。

第45屆國際技能競賽台灣時間8月23日凌晨0時在俄羅斯喀山開幕，中華隊選手揮舞會旗、穿著整齊深藍色西裝進場。他們要與來自63個國家、超過1300名選手一起角逐獎牌。俄國主辦單位預估，響應賽事人數有望超過25萬。