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星戰迷必收！全球限量HYM Seed黑膠智慧音響星際大戰系列款

2019-08-23 15:53聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖/文 HYM提供。
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STAR WARS原力加持，每個人心中都有的星戰夢和黑膠夢，經典科幻電影《STAR WARS星際大戰》自1977年推出第一部電影作品以來，風靡全球42年，今年2019年底星戰系列最終章《STAR WATS：天行者的崛起》即將上映，星際大戰系列電影將成為史上最長壽也是最成功的系列電影。星際大戰系列是全球影迷心中歷久不衰的精神象徵，乘載了數以億計影迷的童年與夢想。除星戰迷之外，星戰相關產品也有許多隱藏版的粉絲，台灣迪士尼特別將《STAR WARS星際大戰》品牌精神擴展到電影之外的更多領域。

圖/文 HYM提供。
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2019年《STAR WARS星際大戰》將在年底推出最終章《STAR WARS：天行者的崛起》，台灣迪士尼特別邀來台灣新銳設計師，共同打造了星際大戰設計師系列商品，其中一項『HYM Seed黑膠智慧音響－星際大戰系列款』更以美式漫畫風格結合皮革材質設計訂製打造，將星際大戰的元素融合到外觀設計裡面，搭配星際大戰的劇情內容和黑膠唱片融合超現實的科幻感，觸動聽覺與視覺的多感官體驗，包含1977年流行的音樂載體黑膠唱片和2019年流行的無線智慧播放功能，一次擁有跨時代的傳統與現代，開啟超時空設計感的新玩法。

圖/文 HYM提供。
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HYM台灣總代理遠東環球(股)總經理陳伯軒表示這款Seed黑膠智慧音響最大的亮點為一體式設計，屏除傳統聽黑膠必須選購黑膠唱盤、播放機、擴大機、被動式喇叭等一連串配置組成而造成技術和空間的麻煩，All in One的設計讓星戰玩家可以一開箱就看到精美的星際大戰美式風格皮革外觀。除了播放黑膠唱片也可使用手機藍牙連接，完全無需外接任何設備，是個容易上手的黑膠智慧音響！

圖/文 HYM提供。
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在音質上，Seed內建有2個蠶絲高音單體及2個防彈布中低音單體，音響效果涵蓋超過同級商品20%的響應頻率，人聲更加清晰，無論在低頻的飽滿和黑膠的中高音細節呈現上都帶來更自然逼真的聽覺饗宴。Seed採用鐵三角3600 MM動磁唱頭，為黑膠音樂入門者的高配，帶來簡單及專業的使用與聲音表現，搭配集成度最靈活的藍牙無線模組，無損的同步所有數位音樂，當然包含了Spotify、KKBOX、Apple Music、Youtube…等手機可以播放的串流媒體，透過手機藍芽方式讓使用者不再需要與音響連接實體接線，就可自由打造高音質的立體聲音效。

圖/文 HYM提供。
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融合黑膠本質的音樂精神和星戰的科幻風格，除了黑膠和藍牙，Seed星際大戰系列黑膠唱機亦可透過3.5mm連接家中現有的電視或電腦。欣賞星際大戰電影的同時也可以透過Seed的立體環繞音效，取代家中原本電視或電腦喇叭作為簡易的環繞家庭劇院音響系統。不只是聽黑膠唱片、現代化的藍牙音樂或星戰的電影音效，只要一台機器即可讓玩家走進星際大戰宇宙、徜徉在廣大的銀河帝國中！

即日起至9/22止，HYM Seed黑膠智慧音響－Star Wars星際大戰系列款限量預購優惠$35,000，活動詳情請至有.設計uDesign官網查詢。

電影迪士尼

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