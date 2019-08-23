1年只有1次！成人也可以「變裝玩東京迪士尼」 快換公主裝去城堡打卡

2019-08-23 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



東京迪士尼樂園、東京迪士尼海洋將於9月10日至10月31日期間，展開為期52天的「迪士尼萬聖節」活動。在此段期間內，不但可以讓旅客看見各種略帶驚悚又逗趣的萬聖節裝飾之外，更也是全年唯一開放「成人全身變裝入園」的時段。對於充滿童心、渴望變裝打卡的粉絲來說，一定要把握難得的機會！

今年東京迪士尼樂園再次以「幽靈當家的東京迪士尼樂園」做為萬聖節主題。規劃有「Boo!幽靈怪誕大遊行」；在園區各處，也都可以見到萬聖節的相關佈置裝飾以及相關的拍照景點，世界市集大街也可欣賞到萬聖節限定的聲光特效。至於東京迪士尼海洋，主題則是「暗黑魅惑萬聖節」，讓海濱小鎮充滿魅惑感的萬聖節氣氛。兩座樂園也都各自推出約60款的週邊商品與餐點，讓旅客可以盡情挑選。