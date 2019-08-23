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衛武營登美國《時代》雜誌「2019年世界最佳景點」

2019-08-23 13:32聯合報 記者徐如宜╱即時報導

美國《時代》TIME雜誌最新一期報導，評選出100個「2019年世界最佳景點World’s Greatest Places 2019」，衛武營國家藝術文化中心名列「最佳參訪景點」項目，並指衛武營「已有許多世界級節目演出」。

同時獲選2019年世界最佳景點的，還包括：日本東京「森大廈數位藝術博物館」、美國加州「迪士尼星際大戰主題樂園」、澳洲「烏魯魯-卡達族塔國家公園」、卡達「卡達國家博物館」。衛武營也是《時代》雜誌進行評選以來，首度登上此榜單的台灣組織。

衛武營國家藝術文化中心表示，衛武營從規劃興建到完工，備受全球的關注，並榮獲多項評選與國際媒體報導肯定，去年十月開幕後，陸續有美國《紐約時報》、英國《衛報》、《Wallpaper》、《國家地理雜誌》、德國第一大報《法蘭克福廣訊報》等超過百家國際媒體報導。這次登上國際級媒體《時代》雜誌，再度以文化的力量，替台灣在國際舞台發聲。

《時代》雜誌從2018年起，依照標的物的品質、原創性、創造力、永續發展性及影響力，評選出100個應該立即去體驗的景點，當中分為「參訪景點」、「住宿景點」、「餐飲景點」三大項目。報導連結

《時代》雜誌介紹衛武營國家藝術文化中心，指出其為從日治時代的軍事基地，蛻變為世界最大單一屋頂劇院，自2018年10月開幕啟用，矗立在南台灣近25英畝土地上。這座由荷蘭建築公司Mecanoo設計的建物，特色之一的波浪型屋頂，靈感來自榕樹樹冠，自屋頂延伸至地面打造出的戶外劇場，可容納超過2萬名觀眾，室內4座劇院，已演出過包括倫敦愛樂管絃樂團等許多世界級節目。

衛武營表示，今年將迎來開幕周年，精彩節目接連推出為週年慶暖身，包括9月27日至29日，三度奧運開閉幕演出團隊芬茲．帕斯卡劇團，揉和戲劇、舞蹈、馬戲、歌劇的奇幻作品《魔幻旅程》；以及10月5、6日由首爾的碧娜．鮑許-安銀美所製作跨世代超嗨舞作《跳舞ㄚ嬤》；還有國際旗艦級製作、真人與動畫完美跨界結合的莫札特歌劇《魔笛》，10月11至13日演出。

衛武營國家藝術文化中心登上美國《時代》TIME雜誌評選出100個「2019年世界...
衛武營國家藝術文化中心登上美國《時代》TIME雜誌評選出100個「2019年世界最佳景點World’s Greatest Places 2019」。圖／Andrés Gallardo Albajar攝影、衛 武營提供」)衛武營國家藝術文化中心。.jpg
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衛武營

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