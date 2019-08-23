三星Galaxy Note10系列開賣人氣爆棚 8成都愛大尺寸

2019-08-23 13:03 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



三星Galaxy Note10系列正式開賣，三星微風南山旗艦體驗館開賣前34小時即有粉絲徹夜排隊，開賣早上7點半預購取貨人潮已累積近千人。台灣三星電子行動與通訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「此次首波預購即突破Galaxy Note9同期預購量20%，不僅Galaxy Note10+預購量高達8成，大容量512GB版本更是迅速銷罄，預購成績較預期成長22%。」

Galaxy Note系列因為獨特的S Pen深受台灣消費者喜愛，截至2019年第二季在台已累積近300萬支銷售量。此次Galaxy Note10系列首度推出兩種尺寸，根據預購表現，大尺寸的Galaxy Note10+銷售佔8成，大容量512GB版本買氣也超乎預期，銷售佔整體近一成，越貴反而賣越好，可見消費者對大螢幕、影音拍攝儲存需求越來越重視，也願意投資旗艦手機。

而在顏色選擇上，主打色星環銀在兩種尺寸的銷售狀況都最熱烈，Note10+特別色星環藍也以驚人的速度銷罄。以Note10來說，星環銀與星環白佔比約為6:4；Note10+四款顏色銷售則以星環銀35%反應最佳，星環藍與星環白則各佔25%，星環黑15%。