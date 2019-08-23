三星Galaxy Note10系列開賣人氣爆棚 8成都愛大尺寸
三星Galaxy Note10系列正式開賣，三星微風南山旗艦體驗館開賣前34小時即有粉絲徹夜排隊，開賣早上7點半預購取貨人潮已累積近千人。台灣三星電子行動與通訊事業部副總經理陳啟蒙表示：「此次首波預購即突破Galaxy Note9同期預購量20%，不僅Galaxy Note10+預購量高達8成，大容量512GB版本更是迅速銷罄，預購成績較預期成長22%。」
Galaxy Note系列因為獨特的S Pen深受台灣消費者喜愛，截至2019年第二季在台已累積近300萬支銷售量。此次Galaxy Note10系列首度推出兩種尺寸，根據預購表現，大尺寸的Galaxy Note10+銷售佔8成，大容量512GB版本買氣也超乎預期，銷售佔整體近一成，越貴反而賣越好，可見消費者對大螢幕、影音拍攝儲存需求越來越重視，也願意投資旗艦手機。
而在顏色選擇上，主打色星環銀在兩種尺寸的銷售狀況都最熱烈，Note10+特別色星環藍也以驚人的速度銷罄。以Note10來說，星環銀與星環白佔比約為6:4；Note10+四款顏色銷售則以星環銀35%反應最佳，星環藍與星環白則各佔25%，星環黑15%。
未搶到預購優惠的消費者也別錯過首波開賣好禮，即日起至10月31日止，於全通路購買Galaxy Note10系列手機並上網登錄，即可獲得價值2,590元的開賣禮無線閃充充電座，購買Galaxy Note10+再送價值1,590元的45W快充旅充組。此外，凡於全台三星體驗館、三星智慧館購買Galaxy Note10系列還可加碼獲得指定舊換新最高折抵32,000元、指定原廠配件購物金2,000元、享免費延長保固一年、螢幕意外損失補償以及指定銀行優惠。
留言