衛武營登美國時代雜誌 名列世界100最佳景點

2019-08-23 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



美國「時代（TIME）」雜誌最新一期報導，評選出100個「2019年世界最佳景點」（World’s Greatest Places 2019），衛武營名列「最佳參訪景點」項目。

報導中指出，衛武營「已有許多世界級節目演出」。同時獲選的還包括日本東京森大廈數位藝術博物館、美國加州迪士尼星際大戰主題樂園、澳洲烏魯魯-卡達族塔國家公園、卡達卡達國家博物館，衛武營也是時代雜誌進行評選以來，首度登上此榜單的臺灣組織。

時代雜誌自2018年起，依照標的物的品質、原創性、創造力、永續發展性及影響力，評選出100個應該立即去體驗的景點，當中分為「參訪景點」、「住宿景點」、「餐飲景點」三大項目。

時代雜誌在報導中指出，衛武營從日治時代的軍事基地，蛻變為世界最大單一屋頂劇院，自2018年10月開幕啟用，矗立在南台灣近25英畝（9.9公頃）土地上。這座由荷蘭建築公司Mecanoo設計的建物，特色之一的波浪型屋頂，靈感來自周邊隨處可見的榕樹樹冠，自屋頂延伸至地面打造出的戶外劇場，可容納超過2萬名觀眾，室內4座劇院，已演出過包括倫敦愛樂管絃樂團等許多世界級節目。